Selenskí undir miklum þrýstingi

Utanríkisráðherra bindur vonir við að tímamótaviðræður sendinefnda Úkraínu, Bandaríkjanna og Rússlands í Abú Dabí skili árangri. Mikilvægt sé þó að fullveldi Úkraínu verði virt og friðurinn verði raunverulegur og ekki á forsendum Rússa.
Donald Trump Bandaríkjaforseti og Vólódímír Selenskí forseti Úkraínu funduðu í gær í Davos í Sviss í aðdraganda viðræðnanna.
Sendinefndir ríkjanna þriggja hittust svo í borginni Abú Dabí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í dag en lítið hefur þó frést af gangi mála þar.
Þetta er í fyrsta sinn sem fulltrúar ríkjanna þriggja funda saman til að finna leið í átt að friði en nær fjögur ár eru nú liðin frá allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu.
Það má sannarlega segja að mikið sé í húfi en væntingarnar til fundarins eru þó hóflegar. Viðræðurnar hafa til að mynda ekki dregið úr árásum Rússa á Úkraínu.
Þá hafa yfirlýsingar ráðamanna í ríkjunum þremur undanfarið ekki verið til þess fallnar að vekja bjartsýni um árangur af viðræðunum. Stjórnvöld í Moskvu hafa til að mynda ítrekað lýst því yfir að friður komist ekki á fyrr en Úkraínumenn hörfi frá stóru og víggirtu svæði í austurhluta Úkraínu, Donbass-svæðinu, sem Rússar vilja stjórna. Úkraínumenn hafa útilokað það.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er stödd í Genf þar sem hún ávarpaði í dag mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna á sérstökum aukafundi sem haldinn var að frumkvæði Íslendinga vegna stöðu mannréttinda í Íran og mótmæla þar í landi. Hún hefur verið í sambandi við kollega sína vegna fundarins í Abú Dabí.
„Auðvitað bindum við vonir við það að samtöl skili sér. En ég undirstrika afstöðu Íslands, Norðurlandanna og Evrópu í þá veru að við þurfum frið í Úkraínu en friðurinn verður þá að vera langvarandi og hann verður að vera réttlátur og hann verður að virða fullveldi Úkraínu og sjálfsákvörðunarrétt Úkraínu í þá veru og við vitjum alveg hvað Úkraína vill.
Úkraína vill verða aðili að NATO. Úkraína vill vera aðili að Evrópusambandinu til að treysta sitt fullveldi en Úkraína vill fyrst og síðast frið. Þá verðum við að tryggja friðinn með þeim hætti að það verði raunverulegur friður en ekki friður á forsendum Rússa. Það myndi ekki ganga,“ segir Þorgerður.
Mikilvægt sé að Úkraínumenn upplifi stuðning.
„Þetta reynir á alþjóðasamfélagið og Guð minn góður reynir á þrýstinginn á Selenskí. Þetta er rosalegt verkefni sem hann stendur frammi fyrir og þess þá heldur þurfum við að láta hann finna að lýðræðislega þenkjandi ríki sem tala fyrir mannréttindum og frelsi styðja hann til skemmri og lengri tíma,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, gagnrýndi ríki Evrópu og sagði ráðamenn heimsálfunnar skorta pólitískan vilja til að standa í hárinu á Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Hann kallaði eftir alvöru aðgerðum frá Evrópu og aukinni samstöðu, svo eitthvað sé nefnt.