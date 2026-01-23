Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. janúar 2026 14:06 Ingunn Lára lærði að spila tíu mínútna lag Taylor Swift á þessu píanói. Samsett Samfélagsmiðlafréttakonan Ingunn Lára Kristjánsdóttir hefur sett íbúðina sína við Álftamýri á sölu. Hún rifjar upp nokkrar misgóðar minningar í færslu. Um er að ræða sextíu fermetra tveggja herbergja íbúð í húsi sem var byggt árið 1961. Ásett verð er 55,9 milljónir. Ingunn tilkynnir söluna á Facebook. „Þarna hafa sko góðar minningar verið skapaðar. Við þetta píanó pikkaði ég upp All too well eftir Taylor Swift og á þessum sófa var mér dömpað á Singles Day,“ segir hún. Hún segir að í eldhúsinu hafi hún hellt upp á óteljandi kaffibolla fyrir vini og fjölskyldu, svo marga að hún sé hætt að telja. Ingunn segir staðsetninguna líka vera geggjaða. „Hún er í göngufjarlægð frá mekku menningar og þjónustu (Ríkisútvarpinu og Kringlunni),“ en Ingunn starfar sem fréttakona hjá Rúv. Hægt er að skoða fasteignina á fasteignavef Vísis. Hér má sjá glitta í umræddan sófa. Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Mest lesið Kristinn Svavarsson er látinn Tónlist Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Lífið Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Lífið Atvinnulaus aumingi trompar dauðakölt Gagnrýni „Mig langar bara að vera upprétt og sterk“ Lífið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun „Geðrækt þarf ekki að vera flókin“ Lífið samstarf Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín Tónlist Fleiri fréttir Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni „Mig langar bara að vera upprétt og sterk“ Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Heated Rivalry-stjörnur verða á Ólympíuleikunum Fengu gefins sjö nýjar þrautir frá breska þrautahöfundinum Mari og Njörður eiga von á sumarbarni Vinsældir þessarar siðspilltu moldvörpu eru þér að kenna Kemur Önnu miðli til varnar: „Þið megið segja að ég sé auðtrúa asni“ Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Sjá meira