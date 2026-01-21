Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. janúar 2026 11:45 Meghan Trainor birti myndaröð af nýfæddri dótturinni og öðrum fjölskyldumeðlimum. Poppsöngkonan Meghan Trainor er orðin þriggja barna móðir eftir að staðgöngumóðir eignaðist stúlku. Trainor segir staðgöngumæðrun hafa verið öruggustu leiðina fyrir hjónin til að stækka fjölskyldu sína. Staðgöngumóðirin eignaðist barnið þann 18. janúar síðastliðinn og hefur hún fengið nafnið Mikey Moon Trainor. Fyrir á hin 32 ára Trainor tvo syni með manni sínum, 33 ára Spy Kids-leikaranum Daryl Sabara, sem hún eignaðist sjálf. „Dóttir okkar, Mikey Moon Trainor, er loksins komin í heiminn þökk sé ótrúlegu, ofurmannlegu staðgöngumóður okkar,“ skrifaði Trainor í Instagram-færslu 20. janúar þar sem hún tilkynnti fregnirnar. View this post on Instagram A post shared by Meghan Trainor (@meghantrainor) „Við erum að eilífu þakklát öllum læknunum, hjúkrunarfræðingunum og fólkinu sem gerði þennan draum mögulegan. Við áttum endalaust af samtölum við læknana okkar á þessu ferðalagi og þetta var öruggasta leiðin fyrir okkur til að stækka fjölskylduna.“ Meghan Trainor, sem vakti fyrst athygli fyrir lagið „All About That Bass“ árið 2014, giftist leikaranum Daryl Sabara, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Spy Kids, árið 2018 og eiga þau, auk nýfæddrar dótturinnar, synina Riley og Barry. Deilt hefur verið um lagalega, félagslega, læknisfræðilega og siðfræðilega þætti staðgöngumæðrunar sem er ekki lögleg á Íslandi. Þingsályktunartillögur og frumvörp um staðgöngumæðrun hafa reglulega komið fyrir þingið en ekki verið samþykkt. Hollywood Bandaríkin Tímamót Barnalán Börn og uppeldi Mest lesið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Lífið Skilnaðarhringir slá í gegn: „Ég set minn á löngutöng“ Tíska og hönnun Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Bíó og sjónvarp Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Lífið Kynntist manninum á Tinder í Covid Lífið Désirée prinsessa látin Lífið Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Lífið Fleiri fréttir Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Skautafjör á Laugarvatni í dag Fréttatía vikunnar: Bruni, Grænland og handbolti Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Svona heldur Rakel sér unglegri Sjá meira