„Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist" Árni Sæberg skrifar 20. janúar 2026 15:18 Sigurður Ingi Jóhannsson segir væntingar innviðaráðherra um innspýtingu í samgöngur að engu orðnar. Vísir/Vilhelm Formaður Framsóknarflokksins segir það umhugsunarefni fyrir meirihlutann á Alþingi og ríkisstjórnina að verðbólga stefni að öllum líkindum yfir fimm prósent á næstu mánuðum og muni aukast. „Með öðrum orðum, fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist, henni hefur mistekist að ná niður verðbólgunni og vöxtunum." Þetta sagði Sigurður Ingi Jóhannsson í ræðu sinni undir liðnum störf þingsins á þingfundi dagsins. Þar gerði hann samgönguáætlun Eyjólfs Ármannssonar, sem hann lagði fyrir þingið í gær, að umræðuefni sínu. „Við ræðum þessa dagana samgönguáætlun og hefur ríkisstjórnin og innviðaráðherra, eins og aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar og meirihlutinn reyndar allur, ekki sparað stóru orðin af sínu alkunna lítillæti. Þess vegna er ágætt að rifja það upp að ráðherrann sagði hér á síðasta ári að auðvitað vildi hann auka fé til samgöngumála enn frekar og það yrði gert þegar það væri búið að ná tökum á verðbólgunni. Það var í fyrra." Væntingar orðnar að engu Þess vegna sé það áhyggjuefni fyrir ríkisstjórnina að verðbólga stefni upp fyrir fimm prósent en þar vísar Sigurður Ingi líklega til spár Landsbankans um að verðbólga í janúar muni mælast 5,1 prósent. „Væntingar innviðaráðherra um að geta farið að spýta í í samgöngumálum þegar kæmi fram á seinni hluta þessa kjörtímabils eru þar af leiðandi að engu orðnar, af því að það er ekki að fara að gerast að verðbólgan fari niður. Og af hverju fer hún ekki niður? Jú, það er vegna þess að ríkisstjórnin eyddi um efni fram á síðasta ári, í fjárlögum vegna þess árs, 143 milljarða aukning, 9 prósenta aukning. Ríkisstjórnin sendi röng skilaboð Sigurður Ingi sagði að ríkisstjórnin hefði sent út þau skilaboð þegar kom til krónutöluhækkana í síðustu kjarasamningsviðræðum að laun yrðu eingöngu hækkuð um tæplega fjögur prósent, 3,7 prósent. Hann hefði rætt við bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra um hvort þetta væri ekki röng leið, að auka útgjöld um níu prósent þrátt fyrir það. „Hér væri verið að senda röng skilaboð. Hér væri verið að senda skilaboð til fyrirtækjanna í landinu, til sveitarfélaganna, til Reykjavíkurborgar um að það væri bara allt í lagi að hækka hér allt í botn, Veitur ekki síst, og ganga á undan með því fordæmi að hækka langt, langt umfram þá verðbólgu sem spáð var. Hvað er að koma á daginn á fyrstu vikum þessa árs? Jú, verðbólgan fer hækkandi og fyrirtæki ríkisins ganga á undan með góðu fordæmi og hækka sem og sveitarfélögin, ekki síst þau sveitarfélög sem Samfylkingin stjórnar. Þetta veit ekki á gott, frú forseti."