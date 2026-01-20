Innlent

Borgar­stjórn biður vöggustofubörnin af­sökunar

Árni Sæberg skrifar
Frá fyrri fundi borgarstjórnar Reykjavíkur.
Frá fyrri fundi borgarstjórnar Reykjavíkur.

Borgarstjórn samþykkti í dag ályktun þar sem þau sem vistuð voru sem börn á Vöggustofu Thorvaldsenfélagsins á árunum 1974 til 1979 og fjölskyldur þeirra eru beðin afsökunar á þeirri meðferð sem lýst var í skýrslu vöggustofunefndar.

Í ályktun borgarstjórnar segir að þrátt fyrir að vöggustofubörnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laganna, þá hafi vissum þáttum varðandi meðferð barnanna verið ábótavant. Þar megi nefna að ekki var hugað að því með faglegri vinnu eða greiningum að mæta sérþörfum barna, svo sem þeirra sem voru fötluð, þeirra sem voru eldri og þeirra sem komu úr sérstaklega erfiðum aðstæðum eða voru vistuð oft. Dæmi séu um að barn hafi verið vistað í fjögur á ár vöggustofunni og elsta barnið sem var vistað hafi verið 15 ára.

Mun hærri dánartíðni

„Afdrif vöggustofubarnanna eru sláandi. Af þeim 149 börnum sem dvöldu á vöggustofunni í einn mánuð eða lengur eru 60 skráð öryrkjar eða 40,3 prósent en hlutfall meðal jafnaldra er 20 prósent. Þá er dánartíðni umtalsvert hærri á meðal fyrrum vöggustofubarna eða 13,4 prósent borið saman við einungis 4,8 prósent hjá jafnöldum.“

Borgarstjórn vilji þakka vöggustofunefndinni fyrir umfangsmikla, vandaða og vel rökstudda skýrslu. Borgarstjórn sé einnig þakklát hvatamönnum þess að ráðist var í gerð beggja vöggustofuskýrslnanna, þeim Árna H. Kristjánssyni, Fjölni Geir Bragasyni, Hrafni Jökulssyni, Tómasi V. Albertssyni og Viðari Eggertssyni. Tveir af þessum heiðursmönnum séu fallnir frá.

Skora á dómsmálaráðuneytið

„Borgarstjórn tekur heilshugar undir tillögur vöggustofunefndar og vinnsla þeirra er þegar í farvegi, meðal annars um að Reykjavíkurborg tryggi vöggustofubörnum geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu líkt og gert var þegar fyrri vöggustofuskýrslan kom út 2023.“

Borgarstjórn skori jafnframt á dómsmálaráðuneyti að ljúka við gerð frumvarps um sanngirnisbætur sem fyrst til að leitast við að skýra leiðir til að rétta hlut þeirra einstaklinga sem vistaðir voru á Vöggustofunni Hlíðarenda og Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins í formi skaðabóta.

Vöggustofur í Reykjavík Reykjavík Borgarstjórn

