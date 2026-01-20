Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Kjartan Kjartansson skrifar 20. janúar 2026 14:10 Bíll sem ekið var á grjót sem féll úr Holtshnúpi í desember. Erlend ferðakona lést þegar bíll hennar varð fyrir grjóti úr fjallinu í mars. Vegagerðin Vegagerðin segist hafa skoðað að færa þjóðveg 1 fjær Steinafjalli en telur það framtíðarlausn sem sé töluvert dýrari en hrunvarnir sem bjóða á út á næstunni. Koma þurfi upp hrunvörnum víðar en við Steinafjall þar sem erlend ferðakona lést þegar grjót hrundi á bíl hennar í fyrra. Rannsóknarnefnd samgönguslysa beindi því til Vegagerðarinnar að ráðast í úrbætur á þjóðvegi 1 í kjölfar banaslyss sem varð undir Steinafjalli í fyrra. Grjóthnullungur sem vó hundruð kílóa hrundi þá úr fjallinu og lenti ofan á þaki bílsins og banaði erlendri ferðakonu á fimmtugsaldri sem ók honum. Búið er að hanna þrjú hundruð metra langa hrunvörn við Holtshnúp til þess að fyrirbyggja slys af þessu tagi og stendur til að bjóða verkið út á næstu vikum. Framkvæmdir eiga að geta hafist strax í vor. Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina er áttatíu milljónir króna, að því er kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur tillögu um að færa þjóðveginn fjær fjallinu til umfjöllunar. Slík framkvæmd er þó talin margfalt dýrari en hrunvörnin. „Einnig hefur verið skoðað að færa veginn sem væri framtíðarlausn en töluvert kostnaðarmeiri,“ segir í tilkynningu Vegagerðarinnar. Þörf á fleiri hrunvörnum um landið Aðeins eru grjótvarnir við fimm verstu grjóthrunsstaðina af 86 sem Vegagerðin þekkir við vegakerfi landsins. Tæplega hundrað tivik hafi verið skráð þar sem bílar hafa ekið á grjót undanfarin aldarfjórðung. Í sex tilfellum hafi minniháttar meiðsl orðið en engin í hinum. Það megi þó teljast mildi að fleiri hafi ekki slasast enda séu skráð á bilinu þrjátíu til sextíu tilvik um grjóthrun á vegi á ári. Þannig nefnir Vegagerðin sérstaklega þegar stór steinn féll úr Reynisfjalli á hringveginn í desember. Hættan við Holtshnúp sé hins vegar sérstaklega mikil vegna umferðarþungans. „Þörf fyrir sérstakar öryggisaðigerðir eru víða á vegakerfinu. Vegagerðin skráir alla staði sem af ýmsum ástæðum þyrftu á slíkum aðgerðum að halda og forgangsraðar þeim framkvæmdum í samræmi við áhættu og tiltækar fjárveitingar.“ Þrjú hundruð metra löng hrunvörn Hrunvörnin sem á að gera við Holtshnúp felst í að svokallaður „skápur“ verður mokaður inn í hlíðina á fjallinu á um þrjú hundruð metra löngum kafla. Þá verður reistur tveggja metra hár grjótveggur milli hlíðarinnar og vegarins. Grjótveggirnir eru járngrindarkassar sem fylltir eru með grjóti og nefnast „Gablon“-veggir, að sögn Vegagerðarinnar. Samgönguslys Vegagerð Rangárþing eystra Mest lesið Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Innlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Ingibjörg býður sig fram í formanninn Innlent Skutu flugskeytum fyrir tólf milljarða á einni nóttu Erlent Fjórar hákarlaárásir á aðeins 48 klukkustundum Erlent Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Innlent Fleiri fréttir Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Deilt um verðhækkanir Veitna Veita hjúkrunarheimilum ráðgjöf vikulega vegna drykkju eldri borgara Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Rauð norðurljós vegna kórónugoss Hljóp á sig Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Sjá meira