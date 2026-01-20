Innlent

Dýr fram­tíðar­lausn að færa þjóð­veginn vegna grjóthruns

Bíll sem ekið var á grjót sem féll úr Holtshnúpi í desember. Erlend ferðakona lést þegar bíll hennar varð fyrir grjóti úr fjallinu í mars.
Bíll sem ekið var á grjót sem féll úr Holtshnúpi í desember. Erlend ferðakona lést þegar bíll hennar varð fyrir grjóti úr fjallinu í mars. Vegagerðin

Vegagerðin segist hafa skoðað að færa þjóðveg 1 fjær Steinafjalli en telur það framtíðarlausn sem sé töluvert dýrari en hrunvarnir sem bjóða á út á næstunni. Koma þurfi upp hrunvörnum víðar en við Steinafjall þar sem erlend ferðakona lést þegar grjót hrundi á bíl hennar í fyrra.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa beindi því til Vegagerðarinnar að ráðast í úrbætur á þjóðvegi 1 í kjölfar banaslyss sem varð undir Steinafjalli í fyrra. Grjóthnullungur sem vó hundruð kílóa hrundi þá úr fjallinu og lenti ofan á þaki bílsins og banaði erlendri ferðakonu á fimmtugsaldri sem ók honum.

Búið er að hanna þrjú hundruð metra langa hrunvörn við Holtshnúp til þess að fyrirbyggja slys af þessu tagi og stendur til að bjóða verkið út á næstu vikum. Framkvæmdir eiga að geta hafist strax í vor.

Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina er áttatíu milljónir króna, að því er kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni.

Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur tillögu um að færa þjóðveginn fjær fjallinu til umfjöllunar. Slík framkvæmd er þó talin margfalt dýrari en hrunvörnin.

„Einnig hefur verið skoðað að færa veginn sem væri framtíðarlausn en töluvert kostnaðarmeiri,“ segir í tilkynningu Vegagerðarinnar.

Þörf á fleiri hrunvörnum um landið

Aðeins eru grjótvarnir við fimm verstu grjóthrunsstaðina af 86 sem Vegagerðin þekkir við vegakerfi landsins. Tæplega hundrað tivik hafi verið skráð þar sem bílar hafa ekið á grjót undanfarin aldarfjórðung.

Í sex tilfellum hafi minniháttar meiðsl orðið en engin í hinum. Það megi þó teljast mildi að fleiri hafi ekki slasast enda séu skráð á bilinu þrjátíu til sextíu tilvik um grjóthrun á vegi á ári.

Þannig nefnir Vegagerðin sérstaklega þegar stór steinn féll úr Reynisfjalli á hringveginn í desember. Hættan við Holtshnúp sé hins vegar sérstaklega mikil vegna umferðarþungans.

„Þörf fyrir sérstakar öryggisaðigerðir eru víða á vegakerfinu. Vegagerðin skráir alla staði sem af ýmsum ástæðum þyrftu á slíkum aðgerðum að halda og forgangsraðar þeim framkvæmdum í samræmi við áhættu og tiltækar fjárveitingar.“

Þrjú hundruð metra löng hrunvörn

Hrunvörnin sem á að gera við Holtshnúp felst í að svokallaður „skápur“ verður mokaður inn í hlíðina á fjallinu á um þrjú hundruð metra löngum kafla. Þá verður reistur tveggja metra hár grjótveggur milli hlíðarinnar og vegarins.

Grjótveggirnir eru járngrindarkassar sem fylltir eru með grjóti og nefnast „Gablon“-veggir, að sögn Vegagerðarinnar.

