Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 20. janúar 2026 11:36 Höfuðstöðvar Hafrannsóknastofnunar eru í Hafnarfirði. Vísir/Egill Sautján starfslokasamningar hafa kostað atvinnuvegaráðuneytið og undirstofnanir þess rúmar 95 milljónir á undanförnum átta árum. Flestir starfslokasamningarnir hafa verið gerðir hjá Hafrannsóknarstofnun, alls fimm, á tímabilinu frá 2018 til 2025 sem kostað hafa stofnunina tæpar 35 milljónir. Þetta kemur fram í svari Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra við fyrirspurn Karls Gauta Hjaltasonar, þingmanns Miðflokksins. Karl Gauti sendi sambærilega fyrirspurn um málið á öll ráðuneyti og hafa svör jafnt og þétt verið að berast. Þegar hefur Vísir greint frá svörum fimm annarra ráðuneyta, en samtals hefur kostnaður þeirra sex ráðuneyta og undirstofnana þeirra numið tæpum 447 milljónum á umræddu tímabili. Líkt og áður segir voru gerðir fimm starfslokasamningar hjá Hafró á tímabilinu og hefur kostnaður vegna þeirra numið 34.986.106 krónum. Þá hafa verið gerðir þrír starfslokasamningar hjá Ferðamálastofu, Fiskistofu og Matvælastofnun sem hafa reynst misjafnlega kostnaðarsamir fyrir stofnanirnar. Þannig hafa samningarnir kostað Fiskistofu 23.682.030 krónur, Matvælastofnun 12.399.250 og Ferðamálastofu 2.032.418 krónur. Þá hefur ráðuneytið sjálft gert einn starfslokasamning og nemur kostnaður vegna hans samtals 13.820.246 krónum á árunum 2022 og 2023. Loks kostuðu tveir starfslokasamningar Samkeppniseftirlitið 8.096.363 krónur árið 2018. Enginn kostnaður mun hafa fallið til vegna starfslokasamninga á árunum 2019 og 2020 en í svörum ráðuneytisins er tekið mið af kostnaði umfram hefðbundinn uppsagnarfrest eða námsleyfi sem starfsmaður eigi lög- eða kjarasamningsbundinn rétt á. „Kostnaður ráðuneytisins tekur til orlofsuppgjörs og launatengdra gjalda. Kostnaður Matvælastofnunar tekur ekki til launatengdra gjalda. Kostnaður vegna starfslokasamninga Fiskistofu tekur til launa-, ferða- og endurmenntunarkostnaðar,” segir í svarinu. Tekið er einnig fram í svari atvinnuvegaráðherra að á tímabilinu hafi verið gerðar breytingar á málefnasviði ráðuneytisins með forsetaúrskurði, meðal annars eftir að heiti ráðuneytisins var breytt úr matvælaráðuneyti í atvinnuvegaráðuneyti og fleiri málaflokkar færðir til milli ráðuneyta innan stjórnarráðsins á tímabilinu. Þannig nær svar ráðuneytisins aðeins yfir upplýsingar um starfslokasamninga frá Ferðamálastofu, Fiskistofu, Hafrannsóknastofnun, Matvælastofnun, Samkeppniseftirlitinu, Neytendastofu og Verðlagsstofu skiptaverðs. Engir starfslokasamningar voru gerðir á tímabilinu hjá tveimur síðastnefndu stofnununum. „Frá febrúar 2022 til marsmánaðar á þessu ári starfaði ráðuneytið undir heiti matvælaráðuneytisins en atvinnuvegaráðuneytið tók til starfa 15. mars sl. Ráðuneytið byggir á grunni málefna sem áður heyrðu undir matvælaráðuneytið. Að auki voru málefni tengd viðskiptum, neytendamálum og ferðamálum færð til ráðuneytisins frá fyrrum menningar- og viðskiptaráðuneyti ásamt málefnum iðnaðar sem voru færð frá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti. Málefni skógræktar og landgræðslu færðust frá ráðuneytinu til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis. Vegna uppskiptingar ráðuneyta var ekki unnt að afla allra gagna frá því tímabili þegar verkefnin heyrðu undir eldra ráðuneyti,“ segir meðal annars í svari ráðuneytisins. Hafrannsóknastofnun Matvælastofnun Rekstur hins opinbera Stjórnsýsla Mannauðsmál Mest lesið Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Innlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent Ingibjörg býður sig fram í formanninn Innlent Fjórar hákarlaárásir á aðeins 48 klukkustundum Erlent Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Erlent Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Innlent Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Innlent Fleiri fréttir Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Deilt um verðhækkanir Veitna Veita hjúkrunarheimilum ráðgjöf vikulega vegna drykkju eldri borgara Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Rauð norðurljós vegna kórónugoss Hljóp á sig Ósanngjarnt að skattgreiðendur borgi framkvæmdaruslið Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Sjá meira