Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. janúar 2026 13:15 Binni Glee er að norðan og sló í gegn í raunveruleikaþáttunum Æði. Hann segist fá fjölmörg skilaboð frá opinberlega gagnkynhneigðum mönnum sem eru jafnvel í sambandi. Vísir/Vilhelm Raunveruleikastjarnan Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur sem Binni Glee, birti á TikTok í gær skjáskot af samskiptum sínum við ónefndan knattspyrnumann. Viðkomandi segist þar eiga kærustu og sé ekki samkynhneigður en vilji samt hitta Binna aftur til að sofa hjá honum. „Omg sá þetta trend og ég þurfti að vera með því þetta var galið og líka útaf umræðunni á beauty tips 😫,“ skrifar Binni við TikTok-færslu sem hann birti í gær. Fyrir skömmu birtust nafnlausar færslur á Beautytips þar sem konur ræddu samskipti kærasta sinna á Grindr við samkynhneigða menn. Færsla Brynjars inniheldur tvær myndir. Annars vegar má sjá hann í síðri bleikri úlpu í lyftu með textanum „I never wanted to be your...“ úr „Purple Rain“ eftir tónlistarmanninn Prins. Hins vegar má sjá skjáskot af Snapchat-samskiptum Binna við ónefndan mann þar sem textinn er botnaður með orðunum „weekend lover“. Myndirnar sem Binni birti á TikTok. Þar ræðir Binni við ónefndan knattspyrnumann sem hefur greinilega haldið framhjá kærustu sinni með Binna og er spenntur fyrir öðrum hittingi. „Sorry að ég er ekki búinn að senda neitt í nokkra daga sæti ❤️ er búinn að vera busy í fótbolanum og eittthvað[.] Ég hugsa samt alltaf um þig eftir æfingar,“ stendur í skilaboðum ónefnda mannsins. „Greinilega ekki??? þú ert svo erfiður,“ svarar Binni. „Ég þarf samt að vera honest,“ segir maðurinn þá. „Ugh hvað nú?“ spyr Binni. „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en þú er samt mjög næs og við getum alveg hist aftur og riðið? Ég er ekki gay[.] Þetta bara gerðist en ég fýla þig[.] Ég veit þetta lítur illa út en ég vil ekki særa neinn,“ skrifar knattspyrnumaðurinn. „Þú ert að djóka. OMFGGGG,G WTF,“ svarar Binni. Fjölmargir hafa síðan horft á myndbandið, rétt um 50 þúsund manns og fjöldi fólks skrifað ummæli við færsluna. Sjálfur sagðist Binni vona að viðkomandi myndi sjá færsluna. „Ef fólk vissi um skilaboðin sem ég er að fá“ Vísir heyrði í Brynjari sem sagði að skilaboðin væru ekki fölsuð heldur sönn og þau væru ekki einsdæmi. Fleiri en fimm fótboltamenn hefðu sent honum skilaboð og í öllum tilfellum hefðu þeir átt frumkvæðið að samskiptunum. Binni Glee starfar á Hrafnistu og er einn öflugasti áhrifavaldur landsins.Vísir/Hulda Margrét Binni sagðist sjálfur hafa séð sambærilegt trend á TikTok og ákveðið að vera með. Sjálfur taldi hann sig vera að fæla fótboltagaurana frá með færslunni en hún hefði haft þveröfug áhrif, fleiri fótboltagaurar hefðu addað honum á Snapchat í kjölfarið, sumir nafnlaust en aðrir ekki. „Margir sem halda að þetta sé djók eða ekki rétt, ef fólk bara vissi um skilaboðin sem ég er að fá, allir vinir minir vita af þessu, þetta er bara raunveruleikinn,“ sagði Binni í samtali við fréttastofu. Binni sagðist þó aldrei mundu afhjúpa nöfn fólks sem hann ætti í samskiptum við. „Ég myndi aldrei opinbera nöfn, það er ljótt. En það er samt líka ljótt hvað þeir eru að gera í samböndunum sínum,“ sagði hann. Hinsegin Fótbolti Æði Samfélagsmiðlar Mest lesið Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Lífið Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Lífið Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Lífið Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Lífið Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Lífið Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Lífið Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Lífið „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Lífið Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Menning Fleiri fréttir Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Skautafjör á Laugarvatni í dag Fréttatía vikunnar: Bruni, Grænland og handbolti Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Svona heldur Rakel sér unglegri Gugga í gúmmíbát og Patrekur Jaime í eina sæng „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Sjá meira