Rauð norður­ljós vegna kórónugoss

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rauð norðurljós eru yfir Reykjavík.
Græn og rauð norðurljós skarta nú himininn yfir Suðvesturhorninu. Um er að ræða kröftugt kórónugos samkvæmt stjörnufræðingi. 

Sævar Helgi Bragason, stjörnufræðingur sem er einnig þekktur sem Stjörnu-Sævar, vekur athygli á gosinu í færslu á Facebook en það varð vegna sólblossa.

„Gosið er mjög hraðfleygt og orkuríkt. Nú þegar hefur róteindastormur mælst sögulega hár (S4), sá hæsti síðan í stormunum miklu í október-nóvember 2003. Það eitt og sér segir lítið sem ekkert um möguleg norðurljós en gefur hugmynd um hversu kröftugt gosið er,“ segir hann.

Um er að ræða kórónugos.Vísir/Vilhelm

Hann uppfærði færsluna rétt fyrir átta og benti fylgjendum sínum á að hafa augun á himninum. Svo virðist sem margir hafi tekið ábendingum hans en fjöldi fólks hefur deilt myndum af rauðum norðurljósum á samfélagsmiðlum.

Kórónugos líkt og þetta getur samt sem áður haft áhrif á flugferðir, gervitungl og fjarskipti.

„Þannig verða flugfarþegar fyrir meiri geislun en alla jafna, gervitungl geta slegið út og GPS-leiðsagnarkerfi orðið fyrir verulegum truflunum. Engin áhrif eru á okkur sem eru á jörðu niðri,“ segIr Sævar.

Norðurljós

