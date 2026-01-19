Rauð norðurljós vegna kórónugoss Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. janúar 2026 21:32 Rauð norðurljós eru yfir Reykjavík. Vísir/Vilhelm Græn og rauð norðurljós skarta nú himininn yfir Suðvesturhorninu. Um er að ræða kröftugt kórónugos samkvæmt stjörnufræðingi. Sævar Helgi Bragason, stjörnufræðingur sem er einnig þekktur sem Stjörnu-Sævar, vekur athygli á gosinu í færslu á Facebook en það varð vegna sólblossa. „Gosið er mjög hraðfleygt og orkuríkt. Nú þegar hefur róteindastormur mælst sögulega hár (S4), sá hæsti síðan í stormunum miklu í október-nóvember 2003. Það eitt og sér segir lítið sem ekkert um möguleg norðurljós en gefur hugmynd um hversu kröftugt gosið er,“ segir hann. Um er að ræða kórónugos.Vísir/Vilhelm Hann uppfærði færsluna rétt fyrir átta og benti fylgjendum sínum á að hafa augun á himninum. Svo virðist sem margir hafi tekið ábendingum hans en fjöldi fólks hefur deilt myndum af rauðum norðurljósum á samfélagsmiðlum. Kórónugos líkt og þetta getur samt sem áður haft áhrif á flugferðir, gervitungl og fjarskipti. „Þannig verða flugfarþegar fyrir meiri geislun en alla jafna, gervitungl geta slegið út og GPS-leiðsagnarkerfi orðið fyrir verulegum truflunum. Engin áhrif eru á okkur sem eru á jörðu niðri,“ segIr Sævar. Norðurljós Tengdar fréttir Þetta skýrir mögnuðu norðurljósin Norðurljós hafa skreytt himininn síðustu kvöld svo eftir hefur verið tekið. Litrík og kvik norðurljósin hafa lokkað landann út í náttúruna líkt og mátti sjá á samfélagsmiðlum enda ansi magnað sjónarspil. 12. janúar 2026 21:56 „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss „Þetta var bara klikkað. Við vorum á leiðinni í bæinn en sáum þessi norðurljós rétt fyrir utan Selfoss, þannig við stoppuðum og fylgdumst með þessu,“ segir Sif Baldursdóttir, sem fangaði sjónarspilið á myndskeiði. 10. janúar 2026 21:55 Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Kyngimögnuð norðurljósasýning blasti við Ágústu Helgu Kristinsdóttur þegar hún steig úr bílnum sínum á Granda í kvöld, einmitt á vetrarsólstöðum. Um er að ræða svokallaða norðurljósahviðu. 21. desember 2025 23:11 Mest lesið Íslendingur handtekinn á EM Innlent Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent Hljóp á sig Innlent „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ Innlent „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Innlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Fleiri fréttir Hljóp á sig Ósanngjarnt að skattgreiðendur borgi framkvæmdaruslið Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Íslendingur handtekinn á EM Ráðuneytið vill að fleiri bjóði sig fram Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur „Dapurlegt að gera ákvarðanirnar tortryggilegar“ Hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi Hafi brotist inn til föður barnsmóður sinnar og reynt að myrða hann Handtökur, húsleit og haldlögð vopn í lögregluaðgerðum á Akureyri Vegagerðin bæti hringveginn eftir að grjót banaði ferðamanni Bréf Trumps til Norðmanna og væringar innan VG Verkútboð í vegagerð auglýst eftir langt hlé „Þarf að klára að setja slaufu á pakkann“ „Blasir við að íslenskt launafólk var svikið“ Um tvöfalt fleiri óánægðir en ánægðir með frestun gangna Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Mælir fyrir samgönguáætlun í dag Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Sjá meira