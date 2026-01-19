Mourinho kallar nýjustu sögusagnirnar sápuóperu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. janúar 2026 21:32 Jose Mourinho gaf ekki mikið fyrir það að vera orðaður við Real Madrid. Getty/Diogo Cardoso José Mourinho, þjálfari Benfica, hefur skotið niður nýjustu sögusagnirnar um hugsanlega endurkomu til Real Madrid í sumar. Madrid lét Xabi Alonso fara í síðustu viku eftir innan við átta mánuði í starfi og réð Álvaro Arbeloa, þjálfara varaliðs Madrid, í hans stað. Þegar Mourinho var spurður um vangaveltur á Spáni um að Real Madrid vilji fá hann aftur fyrir tímabilið 2026–27, sagði hann eftir 2-0 sigur Benfica á Rio Ave á laugardag: „Reiknið ekki með mér í sápuóperur. Það eru til margar góðar sápuóperur en þær eru of langar,“ sagði Mourinho. „Svo missir maður af þætti eða tveimur og týnir þræðinum. Reiknið ekki með mér, ég horfi ekki á sápuóperur,“ sagði Mourinho. HInn 62 ára gamli Mourinho stýrði Real Madrid til sigurs í spænsku deildinni, spænska bikarnum og spænska ofurbikarnum á þeim þremur tímabilum (2010–13) sem hann var hjá spænska stórveldinu. Fyrrverandi stjóri Chelsea og Manchester United tók við stjórnartaumunum hjá Benfica í september og er með samning til júní 2027. Benfica, sem er í þriðja sæti Primeira Liga, tíu stigum á eftir toppliði FC Porto, mætir Juventus á útivelli í Meistaradeildinni á miðvikudag áður en liðið tekur á móti Real Madrid, fyrrverandi félagi Mourinho, þann 28. janúar. Vinni Mourinho Real Madrid verða umræddar sögusagnir örugglega enn þá háværari. Portúgalski boltinn Spænski boltinn Mest lesið Íslendingar ættu frekar að vera hræddir Handbolti Íslendingar sitja fastir í Svíþjóð Handbolti Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Dagur henti tveimur leikmönnum sínum upp í stúku Handbolti Gleðin snerist í sorg hjá Danmörku Handbolti Austurríkismenn hjálpuðu Alfreð Handbolti Úthúðuðu Alfreð og starfið talið í húfi í kvöld Handbolti „Elvar og Ýmir voru rosalegir“ Handbolti Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Fótbolti Fá meira fyrir níu pílna legg heldur en að vinna mótið Sport Fleiri fréttir Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Guardiola um Haaland: „Hann svaf ótrúlega vel“ Marokkó leitar réttar síns hjá FIFA: „Þetta sár grær ekki auðveldlega“ Hörður Björgvin tekinn af velli í hálfleik í unnum leik Yfirmaður Jóns Dags í stríði við lögreglu Guéhi genginn til liðs við City Börsungar brjálaðir út í dómara sem tók þrjú mörk af þeim „Þetta eru svakaleg kaup“ Slóst við boltastráka sem vildu stela handklæðinu Tískuspaðinn Þorleifur fer aftur út Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Rauk út eftir lætin í blaðamönnum Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Karólína skoraði í sigri á Juventus Albert kom að marki í þriðja leiknum í röð Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Genoa ekki tapað í fjórum leikjum í röð Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Stefán Teitur sætti sig ekki við bekkjarsetu: „Það besta í stöðunni“ Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Salah klúðraði vítaspyrnu er Nígería tók þriðja sætið Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Sjá meira