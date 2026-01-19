Hörður Björgvin Magnússon og félagar í Levadiakos héldu sigurgöngu sinni áfram í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Levadiakos fór þá á útivöll og vann 3-1 sigur á Panetolikos.
Þetta var fjórði deildarsigur Levadiakos í röð og hann kemur liðinu upp í fjórða sæti deildarinnar.
Hörður Björgvin var í byrjunarliðinu hjá Levadiakos og spilaði fyrri hálfleikinn.
Íslenski miðvörðurinn var tekinn af velli í hálfleik en þá var leikurinn svo gott sem unninn enda Levadiakos 3-0 yfir.
Levadiakos fékk á sig mark í seinni hálfleik eftir að liðið missti Hörð úr miðri vörninni.
Hörður Björgvin hefur átt mjög góða innkomu í gríska liðið sem sést á því að Levadiakos er búið að vinna átta leiki og gera eitt jafntefli í þeim tíu deildarleikjum sem hann hefur spilað fyrir liðið á leiktíðinni.
Mörk Levadiakos skoruðu Ioannis Kosti (á 3. mínútu), Guillermo Balzi (á 10. mínútu) og Panagiotis Liagas (á 45. mínútu) en Balzi lagði upp tvö og átti því þátt í öllum þremur mörkunum.