Marokkóska knattspyrnusambandið tilkynnti í dag að það muni leggja fram kvartanir til Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA) og Knattspyrnusambands Afríku (CAF) eftir uppákomuna í úrslitaleik Afríkukeppninnar í gær.
Leikurinn endaði í framlengingu eftir markalausan venjulegan leiktíma en áður höfðu leikmenn Senegal gengið af velli eftir að gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu dæmda í uppbótartíma.
Sambandið sagði á vefsíðu sinni að brotthvarf Senegalanna af velli, auk annarra atvika „eftir að vítaspyrna var dæmd á Senegal, hafi „raskað eðlilegum framgangi leiksins og frammistöðu leikmanna.“
Senegal vann leikinn að lokum 1-0 í framlengingu og tryggði sér þar með sinn annan Afríkumeistaratitil og þann annan á fimm árum eftir sigur árið 2021.
View this post on Instagram A post shared by Soccer Forever (@soccerforever)
A post shared by Soccer Forever (@soccerforever)
Pape Thiaw þjálfari Senegal var ævareiður yfir tveimur vafasömum dómaraákvörðunum og leiddi lið sitt af velli á sunnudag á meðan marokkóskir stuðningsmenn fögnuðu og púuðu í miklum látum á vellinum þar sem leikmenn beggja liða rifust um VAR-ákvörðunina sem veitti gestgjöfunum vítaspyrnuna seint í leiknum.
Leikmenn Senegal sneru að lokum aftur á völlinn eftir fjórtán mínútna töf, eftir að stjörnuleikmaðurinn Sadio Mané fór inn í búningsklefa til að hvetja þá til að halda leik áfram.
Édouard Mendy varði síðan vítaspyrnu Brahim Díaz á meðan fleiri stuðningsmenn Senegal reyndu að ryðjast inn á völlinn. Einnig sauð upp úr í blaðamannastúkunni þar sem blaðamenn slógust sín á milli.
Eftir leikinn gagnrýndi Regragui, þjálfari Marokkó, ákvörðun Thiaw um að taka lið sitt af velli og varði Díaz fyrir að hafa klúðrað vítaspyrnunni.
Á meðan leikurinn var stöðvaður stukku ævareiðir stuðningsmenn Senegal yfir girðingar og lentu í ljósmyndarastæðum fyrir aftan annað markið, þar sem þeir köstuðu stólum inn á völlinn og slógust við vallarstarfsmenn áður en lögregla kom á staðinn til að reyna að koma á röð og reglu.
🚨 BREAKING NEWS: Royal Moroccan Football Federation has confirmed it will file an official complaint in response to CAF & FIFA’s investigation into the alleged “unacceptable behaviour” of players and officials from both teams. 🇲🇦Morocco claims the early withdrawal of Senegal… pic.twitter.com/Bw4giiOWcu— SoccerBeat (@SoccerBeatZA) January 19, 2026
🚨 BREAKING NEWS: Royal Moroccan Football Federation has confirmed it will file an official complaint in response to CAF & FIFA’s investigation into the alleged “unacceptable behaviour” of players and officials from both teams. 🇲🇦Morocco claims the early withdrawal of Senegal… pic.twitter.com/Bw4giiOWcu
Sambandið sagði að það myndi „grípa til lagalegra aðgerða hjá Knattspyrnusambandi Afríku (CAF) og Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA)“ og biðja þau um að „úrskurða um brotthvarf senegalska landsliðsins af vellinum í úrslitaleiknum gegn marokkóska landsliðinu, sem og um atburðina sem fylgdu þeirri ákvörðun, eftir að dómarinn dæmdi vítaspyrnu sem allir sérfræðingar töldu réttmæta.“
Einnig á mánudag fordæmdi Knattspyrnusamband Afríku (CAF) í yfirlýsingu „óásættanlega hegðun“ sumra leikmanna og embættismanna í úrslitaleik Afríkukeppninnar.
Yfirlýsingin nefndi ekki senegölsku sendinefndina berum orðum en sagði að CAF „hafnaði alfarið“ hvers kyns óviðeigandi hegðun, sérstaklega þeirri sem beindist gegn dómarateyminu eða skipuleggjendum.
„Ég held að það hafi liðið langur tími áður en [Brahim] gat tekið vítaspyrnuna og það sló hann út af laginu,“ sagði Regragui. „Leikurinn sem við spiluðum var Afríku til skammar.“
The Moroccan national team announced in an official statement that it intends to take legal action against CAF and FIFA, citing Senegal’s threat to withdraw, which they believe unfairly affected Brahim Díaz during his penalty kick. pic.twitter.com/RxCMXajtep— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) January 19, 2026
The Moroccan national team announced in an official statement that it intends to take legal action against CAF and FIFA, citing Senegal’s threat to withdraw, which they believe unfairly affected Brahim Díaz during his penalty kick. pic.twitter.com/RxCMXajtep
Díaz sendi frá sér yfirlýsingu á mánudag vegna klúðraðrar vítaspyrnu og sagði: „Það verkjar í sálina. Mig dreymdi um þennan titil þökk sé allri þeirri ást sem þið hafið gefið mér. Öllum skilaboðum, öllum stuðningi sem fékk mig til að finna að ég væri ekki einn. Ég barðist með öllu sem ég átti, með hjartað umfram allt annað,“ skrifaði Diaz.
„Í gær brást mér bogalistin og ég tek fulla ábyrgð. Ég biðst afsökunar af öllu hjarta. Það verður erfitt fyrir mig að jafna mig, því þetta sár grær ekki auðveldlega... en ég mun reyna. Ekki fyrir sjálfan mig, heldur fyrir alla sem trúðu á mig og fyrir alla sem þjáðust með mér,“ skrifaði Diaz.
„Ég mun halda áfram þar til ég get einn daginn endurgoldið ykkur alla þessa ást og orðið marokkósku þjóðinni minni til sóma,“ skrifaði Diaz.