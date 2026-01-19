Börsungar brjálaðir út í dómara sem tók þrjú mörk af þeim

Barcelona tapaði 2-1 gegn Real Sociedad í gærkvöldi og Börsungar eru brjálaðir út í dómara leiksins.
Börsungar voru mun betri aðilinn í leiknum, þeir skutu fimm sinnum í stöng eða slá og komu boltanum fjórum sinnum í netið, en aðeins eitt mark fékk að standa.
Eitt þeirra var réttilega tekið af og enginn mótmælti því en leikmenn Barcelona voru mjög ósáttir þegar brot var dæmt á Dani Olmo í aðdraganda marksins sem Fermín skoraði. Sérstaklega vegna þess að það virtist sem brotið hefði verið á Olmo með svipuðum hætti áður en Real Sociedad skoraði.
Rangstaðan sem var dæmd á Lamine Yamal á 27. mínútu var líka afskaplega tæp. Yamal var á leið upp úr vörninni en hæll hans, eða brotabrot af honum, var enn fyrir innan.
Atvikin úr leiknum má sjá í YouTube spilaranum hér fyrir neðan.
Samkvæmt umfjöllun Barcelona-blaðsins Mundo Deportivo voru það samt ekki þessar stóru ákvarðanir sem fóru mest í taugarnar stuðningsmönnum og leikmönnum Barcelona, heldur „öll litlu atvikin. Hornspyrnurnar, innköstin og aukaspyrnurnar virtust bara einhvern veginn alltaf fara í aðra áttina.“
Dómarinn þurfti líka ábendingu frá VAR dómaranum til að gefa Carlos Soler rautt spjald, eftir glæfralega tæklingu í Pedri, þrátt fyrir að aðaldómarinn hafi staðið við hliðina á brotinu.
Þolinmæði Börsunga var svo algjörlega á þrotum, þegar liðið var 2-1 undir í uppbótartíma í leit að jöfnunarmarki og Real Sociedad hafði tafið leikinn mikið, og dómarinn flautaði leikinn af tveimur sekúndum áður en uppbótartíminn kláraðist alveg.
Frenkie De Jong, fyrirliði Barcelona, sagði dómarann hrokafullan.
„Þetta var ótrúlega pirrandi. Svo máttu ekki segja neitt, þó ég sé fyrirliðinn og eigi að mega það. Hann horfir bara á þig, eins og hann langi til að segja: Ég er betri en þú“ sagði De Jong.
Þjálfarinn Hansi Flick studdi fyrirliðann og sagði dómgæsluna hafa verið pirrandi, en aðallega væri hann pirraður að hafa tapað leiknum.
Orri Steinn Óskarsson var ekki með sínu liði í San Sebastian þegar Barcelona kom í heimsókn í gærkvöldi. Hann er aftur að glíma við meiðsli.