Yehvann Diouf, varamarkvörður Senegals, barðist með kjafti og klóm um handklæði, við boltastrákana á úrslitaleiknum við Marokkó í Afríkukeppninni í fótbolta í gærkvöld.
Atburðarásin í leiknum sjálfum og eftir hann var alveg nógu lygileg en við hana bætist handklæðaslagurinn mikli utan vallar.
Marokkó var á heimavelli á mótinu og gestgjafarnir stunduðu það að koma í veg fyrir að markmenn mótherjana væru með handklæði til taks hjá sínu marki, til að þurrka bleytu af sér og hönskunum.
Þannig mátti sjá boltastráka og jafnvel aðra starfsmenn á vellinum taka handklæðin í burtu. Það reyndist þeim hins vegar ómögulegt í úrslitaleiknum í gær því fyrrnefndur Diouf passaði vel upp á handklæðið fyrir félaga sinn Édouard Mendy, sem reyndist svo hetja Senegals þegar hann varði vítaspyrnu Brahim Díaz undir lok venjulegs leiktíma.
View this post on Instagram A post shared by Nitro Football (@nitrofooty)
Það er engin nýlunda að gestgjafar stríði mótherjum sínum með því að fjarlægja handklæði, eins og Svisslendingar gerðu til að mynda á EM í sumar þegar þeir tóku handklæði sem Sveindís Jane Jónsdóttir ætlaði að nýta til að þurrka af boltanum fyrir löng innköst.
Hins vegar er það óvenjulegt hve ósvífnir Marokkómenn voru í þessum efnum, alveg svo að Diouf þurfti hreinlega að slást við boltastrákana til að halda í handklæðið.
Segja má að réttlætið hafi sigrað að lokum því Diouf, Mendy og félagar í senegalska liðinu fögnuðu að lokum sigri í framlengdum leik, eftir mikið fíaskó í lok venjulegs leiktíma þar sem Senegalar strunsuðu af velli eftir tvo skelfilega dóma.
Sadio Mané sá þó til þess að þeir sneru aftur út á völlinn og á endanum gátu þeir allir fagnað sigri. Marokkóar voru hins vegar afar svekktir og lætin héldu áfram á blaðamannafundi Senegala eftir leik, þar sem þjálfarinn Pape Thiaw endaði á að rjúka út.