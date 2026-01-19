Um tvöfalt fleiri óánægðir en ánægðir með frestun gangna Kjartan Kjartansson skrifar 19. janúar 2026 10:47 Kjósendur Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra voru flestir skoðanalausir um ákvörðun hans um að slá Fjarðarheiðargöngum á frest. Rúmur helmingur sagðist hvorki óánægður né ánægður. Fleiri voru þó óánægðir en ánægðir. Vísir/Anton Brink Tæplega fjörutíu prósent svarenda í skoðanakönnun segjast óánægð með ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að fresta Fjarðarheiðargöngum, um tvöfalt fleiri en eru ánægðir. Flestir hafa þó enga skoðun á frestuninni. Eyjólfur Ármannsson, samgönguráðherra, ákvað að fresta Fjarðarheiðargöngum í samgönguáætlun í haust og setja í staðinn Fjarðagöng í forgang. Ákvörðunin mæltist afar illa fyrir hjá Seyðfirðingum sem vildu frekar tengingu við Egilsstaði en Norðfjörð. Af þeim sem tóku afstöðu í skoðanakönnun Prósents um ákvörðunina sögðust 42 prósent hvorki ánægð né óánægð. Óánægð voru 39 prósent en nítján prósent sögðust ánægð. Marktækt fleiri landsbyggðarbúar voru óánægðir með ákvörðunina en höfuðborgarbúar. Á landsbyggðinni sögðust 44 prósent óánægð en 36 prósent á höfuðborgarsvæðinu. Um fimmtungur sagðist ánægður á báðum svæðum. Þá var mikill munur á ánægju fólks með ákvörðunina eftir aldri. Aðeins fimm prósent í yngsta aldurshópnum, 18 ti 24 ára sögðust ánægð með að jarðgögnunum hefði verið frestað, en þriðjungur í elsta aldurshópnum, 65 ára og eldri. Óánægðir með eigin ákvörðun Fleiri voru óánægðir en ánægðir með ákvörðunina á meðal stuðningsmanna allra flokka á Alþingi, jafnvel ríkisstjórnarflokkanna sem tóku hana. Mesta ánægjan reyndist á meðal kjósenda Samfylkingarinnar og Viðreisnar þar sem fjórðungur og rúmlega fimmtungur studdu ákvörðunina. Þriðjungur stuðningsmanna flokkanna sögðust þó óánægðir. Hjá kjósendum Flokks fólksins, flokks Eyjólfs ráðherra, sagðist innan við fimmtungur ánægður en 28 prósent óánægður. Hlutfall þeirra sem sögðust hvorki óánægðir né ánægðir var langhæst hjá Flokki fólksins, 54 prósent. Mesta óánægjan með frestunina var á meðal kjósenda Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins, 54 og 45 prósent. Á meðal stuðningsmanna Framsóknarflokksins og flokka sem eiga ekki sæti á Alþingi sagðist fimmtungur ánægður með ákvörðun ríkisstjórnarinnar en rúm fjörutíu prósent óánægð. Samgöngur Samgönguáætlun Múlaþing Mest lesið Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Erlent Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Erlent Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Innlent Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Erlent Fleiri fréttir Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Mælir fyrir samgönguáætlun í dag Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Stöðugleikasamningarnir gætu sprungið strax í haust Heimsmálin, Grænland, menntun og fjölmiðlun á Sprengisandi Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Ísland standi með Grænlandi og Danmörku Vonar að skólarnir verði frjálsir frá símum í haust Álagning aldrei hærri: Eldsneytisverð hefði átt að lækka enn frekar Líkir kærunni við „faglega aftöku“ „Vegferð ákæruvaldsins til skammar“ Menntamálaráðherra tekur yfir hjúkrunarheimilin Fjögur handtekin á Akureyri grunuð um innbrot Viðvarandi óvissuástand bitni á langtímaáætlunum fyrirtækja Einn endaði á hliðinni og þrjú klemmdust á milli Var í símanum við neyðarlínuna þegar ekið var aftan á hann Ákvörðunin á ábyrgð stjórnenda Icelandair en ekki flugmanna „Hef hvergi hallað réttu máli“ Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Fá þau að vera aftur á lista með Hildi? Sjá meira