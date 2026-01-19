Lífið

Aron Mola ást­fanginn í bíó

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aron Mola og Erla Lind létu sig ekki vanta á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Sýróp.
Aron Mola og Erla Lind létu sig ekki vanta á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Sýróp. SAMSETT

Rappararnir Ízleifur og Flóni buðu fjölda frægra í bíó um helgina þar sem þeir frumsýndu sjóðheitt tónlistarmyndband við nýja lagið þeirra Síróp. Meðal gesta voru Aron Mola og frúin hans Erla Lind, Birgitta Líf og Ásthildur Bára.

Konráð Bjartur leikstýrði myndbandinu og Aron Mola aðstoðaði. Í spilaranum hér fyrir neðan má horfa á tónlistarmyndbandið:

Klippa: Ízleifur & Flóni - Sýróp

Það var mikið fjör á fólkinu í sambíóunum en hér má sjá vel valdar myndir frá frumsýningarteitinu: 

Ízleifur, Aron Mola, Flóni og fleiri góðir. Róbert Arnar
Flottir!Róbert Arnar
Strákarnir segja frá ferlinu.Róbert Arnar
Stemmari!Róbert Arnar
Erla og Aron Mola í stuði.Róbert Arnar
Ízleifur er að gefa út plötu á næstunni.Róbert Arnar
Tónlistarmenn í bíó.Róbert Arnar
Yung Nigo Drippin lét sig ekki vanta.Róbert Arnar
Stemningsmenn.Róbert Arnar
Tónhyl drengir.Róbert Arnar
Flóni og Ízleifur sætir.Róbert Arnar
Stemningsmenn.Róbert Arnar
Ízleifur var sáttur með frumsýninguna.Róbert Arnar
Tekist í hendur.Róbert Arnar
Rapparar.Róbert Arnar
Ízleifur kom eins og stormsveipur inn í íslenska tónlistarsenu fyrir nokkrum árum.Róbert Arnar
Gaman!Róbert Arnar
Breikarar!Róbert Arnar
Margt um manninn!Róbert Arnar
Glæsipar!Róbert Arnar
Flipp!Róbert Arnar
Drengir í góðum gír.Róbert Arnar
Rúbína fatahönnuður og Andrea Ósk pílates drottning í góðum félagsskap.Róbert Arnar
Fólk var í fíling.Róbert Arnar
Flóni býður gesti velkomna.Róbert Arnar
Alaska, Flóni og Hrafnhildur Karls pæjur!!Róbert Arnar
Vúhú.Róbert Arnar
Skvísur!Róbert Arnar
Töffararnir tveir.Róbert Arnar
Friðrik Róbertsson og Ísleifur Eldur Illugason. Róbert Arnar
Ásthildur Bára, Birgitta Líf og Rubina Singh.Róbert Arnar
Bóel Sigríður og Ísleifur Eldur glæsilegt par.Róbert Arnar
Tónlist Menning Samkvæmislífið

Tengdar fréttir

Ástin kviknaði á Kaffibarnum

Leikarinn Aron Már Ólafsson, betur þekktur sem Aron Mola, og Erla Lind Guðmunds­dótt­ir, nemi í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands, eru nýtt par.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.