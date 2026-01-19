Aron Mola ástfanginn í bíó Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 19. janúar 2026 13:03 Aron Mola og Erla Lind létu sig ekki vanta á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Sýróp. SAMSETT Rappararnir Ízleifur og Flóni buðu fjölda frægra í bíó um helgina þar sem þeir frumsýndu sjóðheitt tónlistarmyndband við nýja lagið þeirra Síróp. Meðal gesta voru Aron Mola og frúin hans Erla Lind, Birgitta Líf og Ásthildur Bára. Konráð Bjartur leikstýrði myndbandinu og Aron Mola aðstoðaði. Í spilaranum hér fyrir neðan má horfa á tónlistarmyndbandið: Klippa: Ízleifur & Flóni - Sýróp Það var mikið fjör á fólkinu í sambíóunum en hér má sjá vel valdar myndir frá frumsýningarteitinu: Ízleifur, Aron Mola, Flóni og fleiri góðir. Róbert Arnar Flottir!Róbert Arnar Strákarnir segja frá ferlinu.Róbert Arnar Stemmari!Róbert Arnar Erla og Aron Mola í stuði.Róbert Arnar Ízleifur er að gefa út plötu á næstunni.Róbert Arnar Tónlistarmenn í bíó.Róbert Arnar Yung Nigo Drippin lét sig ekki vanta.Róbert Arnar Stemningsmenn.Róbert Arnar Tónhyl drengir.Róbert Arnar Flóni og Ízleifur sætir.Róbert Arnar Stemningsmenn.Róbert Arnar Ízleifur var sáttur með frumsýninguna.Róbert Arnar Tekist í hendur.Róbert Arnar Rapparar.Róbert Arnar Ízleifur kom eins og stormsveipur inn í íslenska tónlistarsenu fyrir nokkrum árum.Róbert Arnar Gaman!Róbert Arnar Breikarar!Róbert Arnar Margt um manninn!Róbert Arnar Glæsipar!Róbert Arnar Flipp!Róbert Arnar Drengir í góðum gír.Róbert Arnar Rúbína fatahönnuður og Andrea Ósk pílates drottning í góðum félagsskap.Róbert Arnar Fólk var í fíling.Róbert Arnar Flóni býður gesti velkomna.Róbert Arnar Alaska, Flóni og Hrafnhildur Karls pæjur!!Róbert Arnar Vúhú.Róbert Arnar Skvísur!Róbert Arnar Töffararnir tveir.Róbert Arnar Friðrik Róbertsson og Ísleifur Eldur Illugason. Róbert Arnar Ásthildur Bára, Birgitta Líf og Rubina Singh.Róbert Arnar Bóel Sigríður og Ísleifur Eldur glæsilegt par.Róbert Arnar Tónlist Menning Samkvæmislífið Tengdar fréttir Ástin kviknaði á Kaffibarnum Leikarinn Aron Már Ólafsson, betur þekktur sem Aron Mola, og Erla Lind Guðmundsdóttir, nemi í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands, eru nýtt par. 9. september 2025 09:06 Mest lesið Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Lífið „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Lífið Stórt hlutverk og gefandi að vera stjúpforeldri þótt réttindin séu engin Áskorun Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Lífið Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Lífið „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Lífið Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Lífið Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Lífið Aron Mola ástfanginn í bíó Lífið Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Lífið Fleiri fréttir Aron Mola ástfanginn í bíói Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Greipur telur Trump hafa ruglast á Grænlandi og Íslandi „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Krakkatía vikunnar: Fjöll, friðarsúlan og geimurinn Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu Skautafjör á Laugarvatni í dag Fréttatía vikunnar: Bruni, Grænland og handbolti Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Svona heldur Rakel sér unglegri Gugga í gúmmíbát og Patrekur Jaime í eina sæng „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Sjá meira