Stöðugleikasamningarnir gætu sprungið strax í haust

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir er formaður VR.
Vísir/Anton Brink

Verðbólga gæti sprengt hina svokölluðu „stöðugleikasamninga“ strax í haust. Í lok árs mældist verðbólga 4,5 prósent og Landsbankinn spáir verðbólgu upp á 5,1 prósent í janúar og Arion spaír 4,9 prósent. Forsenduákvæði kjarasamninganna sem skrifað var undir 2024 miða við 4,7 prósent.

Verði verðbólgan meiri en 4,7 prósent fyrsta september má krefjast endurskoðunar á kjarasamningum og Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir ljóst að haldi verðbólgan áfram að aukast séu forsendur stöðugleikasamninganna brostnar.

„Það sem veðrur hér að gera er að það verða allir að standa við það sem sagt var í tengslum við síðustu kjarasamninga, að þetta væri samvinnuverkefni að ná verðbólgunni niður. Ef þetta heldur svona áfram bresta forsendur kjarsamningar í haust,“ segir hún.

Heimatilbúinn vandi

Hún undirstrikar að vandinn sé, eins og hún kemst að orði, heimatilbúinn. Gjaldskrárhækkanir og húsnæðismarkaðurinn séu helstu skaðvaldarnir en hún gagnrýnir fjármálaráðherra sömuleiðis fyrir yfirlýsingar sínar um verðbólguna. Hún segir aðgerðir ráðuneytisins skammsýnar og að þær komi jafnvel til með að hafa öfug áhrif.

„Daði [Már Kristófersson fjármálaráðherra] talar um að það eina sem þurfi að gera að ná jafnvægi í ríkisrekstri. Aðgerðir til þess geti til dæmis verið skattahækkanir eða vörugjöld, sem innleidd eru með allt of stuttum tíma, en það veldur verðbólgu. Ríkisstjórnin verður að horfast í augu við raunveruleikann og bregðast við honum, að ná niður halla ríkissjóðs er ekki lykilatriðið núna heldur að ná niður þessari verðbólgu. Það er verkefnið,“ segir Halla.

Hækkuðu gjaldskrár í þriðja sinn á einu ári

HS Veitur hækkuðu gjaldskrár sínar í þriðja sinn á árinu undir lok árs. Halla segir þessar „dulbúnu skattahækkanir“ þurfa að afturkalla.

„Síðan þurfa fyrirtækin í landinu að skila verðlækkunum erlendis út í verðlag og hætta að maka krókinn á verðbólgutímum,“ segir hún.

„Auðvitað standa þau misjafnlega en þau fyrirtæki sem hafa mest að gera með verðlagningu á Íslandi eins og til dæmis Hagar og Festi lýsa yfir í árslok í fyrra frábærri afkomu á tímum þegar við áttum öll að leggjast á árarnar og reyna að halda aftur af okkur,“ segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR.

