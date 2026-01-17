Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra lýsir yfir stuðningi við Grænland og Danmörku í kjölfar þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað tolla á lönd sem styðja Grænland. Hún segist ekki trúa því að tollastríð „færi okkur nær lausn í þessu máli“ en Trump vill leggja undir sig landið.
Donald Trump tilkynnti í dag að hann hygðist leggja tíu prósenta toll á allar vörur frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Bretlandi, Hollandi og Finnlandi frá og 1. febrúar vegna þess að fyrrnefnd lönd styðja ekki innlimun Bandaríkjanna á Grænlandi.
„Ísland stendur sem fyrr með Grænlandi og konungsríkinu Danmörku. Okkar afstaða er skýr og hún er óbreytt. Það er Grænlendinga einna að ráða sinni framtíð. Fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt þjóða ber að virða. Um það er breið samstaða meðal Norðurlandanna, Evrópuríkja og Kanada,“ segir í skriflegri yfirlýsingu Þorgerðar Katrínar til Vísis.
en hún baðst undan viðtali.
„Við höfum ekki trú á að tollastríð færi okkur nær lausn í þessu máli.“
Fleira kemur ekki fram í yfirlýsingunni.
Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðli sínum í dag segir hann sömuleiðis að tollurinn muni hækka um 15 prósentustig og nema 25 prósentum 1. júní hafi Bandaríkjamenn ekki fengið yfirráð yfir Grænlandi. Ekkert bendir til þess í færslu Trump að Ísland verði fyrir barðinu á þessum tollum þrátt fyrir að tveir fulltrúar Landhelgisgæslunnar hafi verið sendir til Grænlands. Norðmenn sendu aðeins tvo fulltrúa síns hers.
Vísir ræddi við stjórnmálafræðingin Baldur Þórhallsson fyrr í dag en hann telur Íslendinga ekki geta útilokað að Donald Trump Bandaríkjaforseti leggi toll á Ísland einnig. „Ég held að það megi efast um að hann sé hættur þarna,“ sagði stjórnmálafræðingurinn.
Bandaríkjaforseti á ekki að geta lagt sérstaka tolla á Danmörku án þess að leggja tolla á öll Evrópusambandsríkin enda eru þau í tollabandalagi. Bandaríkin geta aftur á móti lagt toll á einstaka vörur sem eru mikilvægur útflutningur þessara landa, svo sem lyf frá Danmörku.
