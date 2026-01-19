Janúarmánuður siglir áfram með blíðviðrisdögum og brjáluðum norðurljósum í bland við nokkrar lægðir. Nú er tími þorrablóta, glimmers og mikils partýstands en stjörnur landsins eru líka duglegar að hafa það náðugt heima fyrir eða skella sér í heitar laugar og birta bossamyndir.
Áhrifavaldurinn og ofurpæjan Brynhildur Gunnlaugsdóttir skellti sér í heitt baðlón og klikkaði ekki á bikinímyndum á Instagram.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
Húsmóðirin og tískudrottningin Móeiður Lárusdóttir birti syrpu frá Aþenu en hún er búsett í Grikklandi ásamt fótboltamanninum Herði Björgvini Magnússyni og dætrum þeirra tveimur.
View this post on Instagram A post shared by Móeiður Lárusdóttir (@moeidur)
Fyrirsætan og tónlistarmaðurinn Rúrik Gíslason var að drekka espresso martini á Edition hótelinu þegar hann varð var við norðurljósadýrðina úti og lét smella nokkrum myndum af sér.
View this post on Instagram A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason)
Tískurisinn Balenciaga, sem vinnur með öllum heitustu stórstjörnum heimsins, birti myndir af íslensku tónlistardrottningunni Laufeyju í fatnaði frá tískuhúsinu.
View this post on Instagram A post shared by Balenciaga (@balenciaga)
Áhrifavaldastjarnan Sunneva Einarsdóttir hélt upp á tveggja ára afmæli hundsins Rómeó sem hún og unnusti hennar Benedikt Bjarnason eiga saman.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Ofurfyrirsætan Birta Abiba birti myndir af sér í glæsilegum hvítum brúðarkjól en hún er að gera góða hluti í tískubransanum vestanhafs.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
Tískuspegúlantinn og hönnuðurinn Embla Óðinsdóttir rokkaði geggjað lúkk um áramótin og birti myndaseríu þar sem hún kyssir sinn heittelskaða tónlistarmann Jóhann Frazier.
View this post on Instagram A post shared by Embla Óðinsdóttir (@emblaodins)
Gummi Kíró lét sig ekki vanta í 35 ára afmæli Gurrýjar Jónsdóttur á Tenerife og var þar meðal annars með unnustu sinni Línu Birgittu.
View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
Fyrrum ráðherrann Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir skellti sér til höfuðborgar Bandaríkjanna Washington DC. Þar kynntist hún fullt af fólki en náði ekki að fá Trump af því að hætta að hugsa svona mikið um Grænland.
View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna)
Raunveruleikastjarnan Magnea Björg Jónsdóttir elskar að það sé ekkert að frétta í janúar.
View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
Fótboltadrottningin nýgifta Glódís Perla birti flottar fótboltamyndir frá Spáni.
View this post on Instagram A post shared by Glódís Perla Viggósdóttir (@glodisperla)
Markaðsstýran og áhrifavaldurinn Alexandra Sif Nikulásdóttir fór tíu ár aftur í tímann og rifjaði upp árið 2016 sem var viðburðaríkt í hennar lífi.
View this post on Instagram A post shared by Ale Sif Nikulásdóttir (@alesif)
Fyrirsætan og fyrrum fegurðardrottningin Helena OC birti næturlífsmyndir af sér seiðandi í svörtu.
View this post on Instagram A post shared by HELENA OC (@helenaoc)
Áhrifavaldurinn Fanney Dóra klæddi sig upp í kabarett klæði fyrir fjörugt laugardagskvöld.
View this post on Instagram A post shared by F A N N E Y D O R A (@fanneydora)
Förðunarfræðingurinn frægi Embla Wigum er að fara af stað með hlaðvarpið Dramakastið ásamt bestu vinkonu sinni Jóhönnu Kolbrúnu.
View this post on Instagram A post shared by Embla Gabríela Wigum (@emblawigum)
Ofurparið, hlaupararnir og markaðssnillingarnir Rakel María og Gummi Lú eru stödd í algjörri ævintýraparadís í Suður-Afríku um þessar mundir.
View this post on Instagram A post shared by Rakel María Hjaltadóttir (@rakelmariah)
