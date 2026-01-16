Innlent

Fimm bíla á­rekstur á Reykja­nes­braut og tveir fluttir á slysa­deild

Agnar Már Másson skrifar
Mikil bílaröð er á vettvangi við Hvassahraun.
Hið minnsta tveir hafa verið fluttir til skoðunar á slysadeild eftir fimm bíla árekstur á Reykjanesbraut við Hvassahraun upp úr klukkan 23 í kvöld. 

Jón Kristinn Valsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir í samtali við Vísi að einum bíl hafi fyrst verið ekið á vegrið og í kjölfarið hafi fleiri árkestrar orðið á vettvangi. Alls hafi fimm bílar lent í árekstrinum. 

Slökkviliðsmaðurinn gat ekki sagt til um alvarleika áverka á hinum slösuðu. Hann segir að afar hált sé á brautinni.

Sjónarvottur segist við Vísi hafa séð fjölda lögreglu- og sjúkrabíla streyma að vettvangi en slysið varð á þeim vegarhelmingi sem ekinn er á leið til Reykjavíkur. Löng bílaröð hafi myndast við vettvang slyssins. Hann lýsir því að brautin hafi verið glansandi vegna hálku.

