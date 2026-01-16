Mikilvægt að vanda sig og beita varúð Tómas Arnar Þorláksson skrifar 16. janúar 2026 12:44 Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra. vísir/ívar Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra segir mikilvægt að fara varlega með gervigreind í starfsemi háskóla í kjölfar frétta um að yfirstjórn Bifrastar hafi notað gervigreind til að meta höfundarstöðu þriggja starfsmanna skólans. Greint var frá því í gær að yfirstjórn Bifrastar hafi notast við gervigreindina Claude til að meta hvort þrír starfsmenn skólans væru réttilega skráðir meðhöfundar tveggja fræðigreina. Að mati lögfræðings starfsmannanna fer það gegn sjónarmiðum um persónuvernd og höfundarrétt. Félag akademískra starfsmanna við Bifröst samþykkti á fundi á miðvikudag að lýsa yfir vantrausti gegn Margréti Jónsdóttur Njarðvík, rektor skólans, og deildarforseta viðskiptadeildar og rannsóknarstjóra skólans vegna þessa. Stjórn Bifrastar kemur saman á næstu dögum til að kanna málið og þá er málið komið fyrir siðanefnd Bifrastar en einnig hefur verið send ábending til Persónuverndar. Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, segir mikilvægt að málið verði leyst á farsælan máta. „Ég mun ekki beita mér sérstaklega í þessu máli. Þetta er auðvitað sjálfseignarstofnun í einkaeign og nýtur auðvitað sjálfstæðis og ráðherra stígur ekki inn í slík mál.“ Að mati lögfræðings starfsmanna Bifrastar er röksemdafærsla gervigreindarinnar verulega loðin og rökin ósannfærandi miðað við minnisblöð yfirstjórnar. „Ég held það skipti miklu máli, og þetta hef ég verið að ræða töluvert að undanförnu. Gervigreindin er ofboðslega öflugt verkfæri. Eins og öll slík, þá er vandasamt að fara með hana. Fólk þarf bara að fóta sig í þessari nýju tækni og beita varúð.“ Í gögnum málsins kemur fram að rektor hafi óskað eftir því við siðanefnd skólans að starfsmennirnir þrír yrðu ekki upplýstir um að mál þeirra væri til skoðunar. Í svörum siðanefndar segir að það verklag gangi ekki upp því það fari gegn stjórnsýslulögum. Inntur eftir viðbrögðum við þessu segir Logi: „Það hafa engar slíkar upplýsingar borist inn á okkar borð og raunar engar upplýsingar beint frá skólanum á okkar borð. Enda er þetta sjálfseignarstofnun í einkaeign. Við höfum lesið ýmislegt úr fjölmiðlum en það er ekki alltaf öruggt að draga ályktanir af því.“ Gervigreind Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Háskólar Höfundar- og hugverkaréttur Mest lesið Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Innlent „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Erlent „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Innlent Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Erlent Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Innlent Safna undirskriftum og segja Þorgerði að taka Long opnum örmum Innlent Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn Innlent Hér sést hvar jarðgöngin eiga að opnast á Heimaey Innlent Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Innlent Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Innlent Fleiri fréttir Mjög óalgengt að þingmenn segi af sér Mikilvægt að vanda sig og beita varúð Telur Pétur hafa svarað ágætlega fyrir lóðaviðskipti Sjaldgæf afsögn þingmanns og leikskóla lokað að óbreyttu Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Einn af hverjum fjórum stjórnendum notar gervigreind daglega Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Bærinn fær 70 milljónir fyrir gamla Landbankahúsið sem fær nýtt hlutverk Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Þingið kallar áfram eftir hugmyndum frá almenningi Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Yfir 350 milljónir í kostnað vegna starfslokasamninga hjá ríkisstofnunum Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Andstæðan við lóðabrask Taki ásökunum alvarlega og skipi Signýju til bráðabirgða Safna undirskriftum og segja Þorgerði að taka Long opnum örmum Loðin svör gervigreindar sem brjóti gegn höfundarrétti: „Engin þakklæti til stofnunarinnar“ Hér sést hvar jarðgöngin eiga að opnast á Heimaey Dómari skapað hættulegt fordæmi fyrir ofbeldismenn Fjöldi kynferðisbrota í fyrra heldur yfir meðaltali Borgin segir upp leigusamningi og 54 barna leikskóla að óbreyttu lokað Finnur vill oddvitasæti VG í Reykjavík og bjóða fram með öðrum flokkum Ólga á norðurslóðum, Eyjagöng og nýr íþróttaálfur Kallar fulltrúa sendiráðsins á teppið: „Mér er ekki skemmt“ Kallar eftir upplýsingum um kínverska strætisvagna á Íslandi Forstjóri Deloitte: Sver af sér allar sakir en stígur til hliðar Lá við árekstri flugvélar og „kústa“ vegna gleymsku flugumferðarstjóra Sendiherraefnið biðst afsökunar „Við höfum ekkert að fela“ Sjá meira