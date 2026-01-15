Rúmlega tveir af hverjum þremur Mýrdælingum erlendir Kjartan Kjartansson skrifar 15. janúar 2026 11:00 Vík í Mýrdal er ein ef ferðaþjónustumiðstöðvum Suðurlands en útlendingar manna stóran hluta ferðaþjónustustarfa. Rúmlega tveir af hverjum þremur íbúum í sveitarfélaginu eru með erlent ríkisfang. Vísir/Vilhelm Mýrdalshreppur er með hæst hlutfall erlendra ríkisborgara af öllum sveitarfélögum landsins en 67,4 prósent íbúa þar er með erlent ríkisfang. Hlutfallið er lægst á Skagaströnd þar sem innan við sex prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar. Sveitarfélög á sunnanverðu landinu þar sem straumur ferðamanna er hvað stríðastur skipa sér í efstu sæti á lista þeirra sem eru með hlutfallslega flesta íbúa með erlent ríkisfang samkvæmt tölum Þjóðskrár. Þær miða við stöðuna 1. desember. Erlendir ríkisborgarar eru yfir fjörutíu prósent af starfsmönnum ferðaþjónustu samkvæmt tölum Samtaka ferðaþjónustunnar. Á eftir Mýrdalshreppi, þar sem 760 manns eru erlendir ríkisborgarar, kemur Skaftárhreppur þar sem 46,2 prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar. Í Bláskógabyggð er hlutfallið rúmlega 39 prósent. Yfir þriðjungur íbúa í Rangárþingi eystra, Eyja- og Miklaholtshreppi, Hornafirði, Súðavíkurhreppi, Reykjanesbæ, Ásahreppi og Hrunamannahreppi eru erlendir ríkisborgarar. Af sveitarfélögunum með hlutfallslega flesta erlenda íbúa er Reykjanesbær er með flesta íbúa með erlent ríkisfang, 8.665 talsins eða 35,2 prósent íbúanna. Á hinum enda rófsins eru ýmis smærri sveitarfélög. Hlutfallið er lægst á Skagaströnd þar sem 5,8 prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar, alls 27 manns. Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Kjósarhreppur og Skorradalshreppur eru með á bilinu 6,4 til 8,2 prósent. Hæsta hlutfallið á Suðurnesjum Hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúa landsins í heild er rúmlega fimmtungur. Þegar litið er til landshluta er hæst hlutfall erlendra ríkisborgara búsettur á Suðurnesjum þar sem hlutfallið er 29,7 prósent. Á Vestfjörðum er hlutfallið tæpur fjórðungur. Lægsta hlutfall íbúa með erlent ríkisfang er á Norðurlandi eystra þar sem það er 11,5 prósent. Mýrdalshreppur Innflytjendamál Mannfjöldi Ferðaþjónusta Mest lesið Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Innlent Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Innlent Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Innlent Hætta vinnslu umsókna innflytjenda frá 75 ríkjum Erlent Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Innlent Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Erlent Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Innlent Þingmenn sem Trump sagði heimska lúffuðu Erlent Vaktin: Stofna vinnuhóp um framtíð Grænlands Erlent Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Innlent Fleiri fréttir Fyrrverandi þingmaður vill oddvitasæti á Akureyri Vilja stækka friðlýst svæði á Gróttu og Seltjörn Rúmlega tveir af hverjum þremur Mýrdælingum erlendir Leggja afnám áminningarskyldu fyrir þingið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Brutu stjórnsýslulög við útgáfu hvalveiðileyfis Jafnlaunavottunin verður lögð af á þessu ári Ljósvistarhönnuður hoppar hæð sína af gleði vegna breytinga Skoða dóma MDE í ráðuneyti og refsiréttarnefnd Hneykslan meðal kennara vegna rangfærslna Ingu í Kastljósi „Látið undan þrýstingi stóru fyrirtækjanna í búvöruframleiðslu“ Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Bleikja strauk út í sjó úr landeldi Fundað um Grænland og Inga vill aðgreina eftir íslenskukunnáttu Dómur MDE hljóti að vera stjórnvöldum alvarlegt umhugsunarefni Á skilorði eftir að hafa kýlt, skallað og bitið konu sína Sjá meira