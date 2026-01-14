Bergþór og Laufey selja slotið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. janúar 2026 14:14 Bergþór Ólason er þingmaður Miðflokksins. Vísir/Einar Parið Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, og Laufey Rún Ketilsdóttir, fyrrverandi starfsmaður Miðflokksins, hafa sett húsið sitt í Garðabæ á sölu. Um er að ræða yfir 360 fermetra einbýli sem stendur við Þrastanes á Arnarnesinu. Ásett verð er 255 milljónir króna. Húsið er á þremur pöllum með aukinni lofthæð, stórum sólskála með arni og fjórum stofum. Í garðinum er heitur pottur, sauna og heill leikvöllur. Bergþór var lengi vel þingflokksformaður Miðflokksins en sagði af sér í aðdraganda framboðs til varaformanns Miðflokksins. Hann dró framboð sitt til baka. Laufey Rún starfaði fyrir þingflokk Miðflokksins í október 2024 en lét af störfum haustið 2025. Þar áður var hún upplýsingafulltrúi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Með húsi parsins fylgir aukaíbúð sem er í útleigu. Nánari upplýsingar á fasteignavef Vísis. Fasteignamarkaður Hús og heimili Garðabær Miðflokkurinn Mest lesið Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Lífið Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Lífið Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Lífið Ein heitasta stjarna í heimi Tíska og hönnun Baltasar Samper látinn Menning Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Lífið Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Lífið Rosalia komin með skvísu upp á arminn Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Bergþór og Laufey selja slotið Lífið Fleiri fréttir Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Stjörnulífið: Ár gellunnar Hús Björns og Hafdísar það dýrasta sem hefur verið selt Fresta tökum á Love Island All Stars Finnur fyrsti óperustjórinn Sjá meira