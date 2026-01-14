Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Hólmfríður Gísladóttir skrifar 14. janúar 2026 12:29 Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir von á „hefðbundnu“ íslensku vetrarveðri frá og með helginni. Stóri-Boli, sem hefur verið veikur frá áramótum, virðist vera að sækja í sig veðrið gegn sterkum Síberíu-Blesa. Þannig virðist von á umpólun þessara megin vetrarhvirfla og mun hæðarhryggur yfir Alaska ýta þarna undir. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á Facebook-síðu sinni og boðar útsynning í fyrsta sinn í vetur. En hvað þýðir þetta allt? „Breytingar,“ svarar veðurfræðingurinn aðspurður. Textinn sem hann setti inn á Facebook í gær hafi meira verið ætlaður innvígðum, svo það sé nú ekki nema von að leikmaður spyrji. „Það er búið að vera hérna veður frá áramótum sem hefur verið mjög einsleitt suðvestanlands. Lengst af líka fyrir norðan, áður en það fór að snjóa þar fyrir tveimur dögum síðan,“ útskýrir Einar. „Og við erum ekki vön þessu um miðjan vetur; svona norðanátt og kulda og enga úrkomu og engan snjó. Bara auð jörð og frost. En nú er tilfærsla þarna í háloftunum sem gerir það að verkum að við förum að vera með eitthvað veður sem við eigum að venjast í janúar. Það eru umhleypingar, skýr skipti.“ Einar segir sumsé von á lægðum úr suðvestri með skilum upp að landinu, með suðaustan og hlýju veðri og slyddu og rigningu sunnan og vestanvert um helgina, seint á laugardaginn og sunnudag. „Þannig að um helgina þá lýkur þessum þurra og kalda kafla sem hefur einkennt veðurlagið alveg frá áramótum,“ segir hann. Einar segir að undanfarna vetur hafi allra versta veðrið gjarnan gengið yfir í lok janúar eða fyrstu tíu til fimmtán dagana í febrúar, þegar vetur sé í hámarki á norðurhveli jarðar og andstæðurnar skarpastar á milli kuldans í norðri og hlýrra lofts í suðri. Þá hafi leiðinlegustu lægðirnar gengið yfir og erfiðustu stormarnir, þótt það sé nú ekki alveg einhlítt. Þetta sé „hinn eðlilegi vetrargír“ fyrir Ísland, þótt ómögulegt sé að spá fyrir um hversu slæmt veðrið verður nema með þriggja til fjögurra daga fyrirvara. En hvað eru þessi fyrirbæri, Stóri-Boli og Síberíu-Blesi? „Sko, Stóri-Boli er þessi kaldi hvirfill sem er staðsettur fyrir vestan Grænland og í Norður-Kanada. Hann er í raun og veru forsenda fyrir óveðurslægðunum. Ef hann er ekki til staðar, eins og verið hefur núna í langan tíma, alveg frá því löngu fyrir jól, og hvirfillinn sem við köllum Síberíu-Blesa er öflugur á kostnað Stóra-Bola, þá er veðrið yfirleitt með öðrum hætti hjá okkur. Það kólnar. Og þannig hefur það verið,“ útskýrir Einar. Sterkur Stóri-Boli, með skvettum af lægðum og snjó, sé forsenda almennilegrar snjókomu á Suðvesturlandi. Og hvað, er Stóri-Boli þá að sækja í sig veðrið? „Já, hann er að stækka og vaxa núna næstu daga, sérstaklega eftir næstu helgi og það hefur þá þessar afleiðingar,“ svarar veðurfræðingurinn. Þess má geta að Stóri-Boli og Síberíu-Blesi eru nöfn sem Trausti Jónsson veðurfræðingur gaf kuldapollunum sitt hvoru megin við Ísland. Útsynningur: Vindur úr áttum milli suðurs og vesturs, oftast nokkuð hvass með skúra- eða éljahryðjum um sunnan- og vestanvert landið. Bjartara veður er þá á Norðaustur- og Austurlandi. Orðið lýsir í senn vindátt og veðurlagi. Suðaustanátt með hryðjum og klakkaskýjum er stundum nefnd öfugur útsynningur. Tekið af vefsíðu Veðurstofu Íslands Veður Mest lesið Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Innlent Trump segir Nielsen í vondum málum Erlent Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Innlent Trump sýndi verkamanni puttann Erlent Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark Innlent Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Erlent Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Innlent Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Innlent Vongóð um stuðning Miðflokksins Innlent Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Erlent Fleiri fréttir „Látið undan þrýstingi stóru fyrirtækjanna í búvöruframleiðslu“ Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Bleikja strauk út í sjó úr landeldi Fundað um Grænland og Inga vill aðgreina eftir íslenskukunnáttu Dómur MDE hljóti að vera stjórnvöldum alvarlegt umhugsunarefni Á skilorði eftir að hafa kýlt, skallað og bitið konu sína Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark 90 prósentum landsmanna þótti skaupið gott Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Alþingi kemur saman í dag eftir jólafrí Vongóð um stuðning Miðflokksins Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Notað á Íslandi þrátt fyrir að hafa mistekist annars staðar Bláklukka bar þremur lömbum á bænum Viðvík í Skagafirði Borgin beri ábyrgð sem eigandi Grænlendingar hnykla vöðvana og altjón í Gufunesi Mál látins manns komið til ákærusviðs Fellur frá máli sínu á hendur Hödd Fjárlögin komi í veg fyrir fjölgun nemenda Upplýsingakerfi liggur niðri og ekki hægt að hafa eftirlit Veittu ökumanni eftirför sem endaði á ljósastaur Neitar að hafa sigað lögmönnum borgarinnar á Pétur Ákærður fyrir gróf kynferðisbrot gegn sex ára stúlku Brugðið vegna ummæla lögreglumanns um Frú Ragnheiði Höfðu fengið ábendingu um fjölda íbúa í Brúnastekk Gæsluvarðhald Grikkjans framlengt Bein útsending: Málþing um aðlögun að loftslagsbreytingum „Vorum bara með húsið í því ástandi sem það var“ Skýr mynd komin á dularfullt andlát á Skjólbraut Sjá meira