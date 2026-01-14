Innlent

Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrar­veður

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir von á „hefðbundnu“ íslensku vetrarveðri frá og með helginni.
Stóri-Boli, sem hefur verið veikur frá áramótum, virðist vera að sækja í sig veðrið gegn sterkum Síberíu-Blesa. Þannig virðist von á umpólun þessara megin vetrarhvirfla og mun hæðarhryggur yfir Alaska ýta þarna undir. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á Facebook-síðu sinni og boðar útsynning í fyrsta sinn í vetur. En hvað þýðir þetta allt?

„Breytingar,“ svarar veðurfræðingurinn aðspurður. Textinn sem hann setti inn á Facebook í gær hafi meira verið ætlaður innvígðum, svo það sé nú ekki nema von að leikmaður spyrji.

„Það er búið að vera hérna veður frá áramótum sem hefur verið mjög einsleitt suðvestanlands. Lengst af líka fyrir norðan, áður en það fór að snjóa þar fyrir tveimur dögum síðan,“ útskýrir Einar. „Og við erum ekki vön þessu um miðjan vetur; svona norðanátt og kulda og enga úrkomu og engan snjó. Bara auð jörð og frost. En nú er tilfærsla þarna í háloftunum sem gerir það að verkum að við förum að vera með eitthvað veður sem við eigum að venjast í janúar. Það eru umhleypingar, skýr skipti.“

Einar segir sumsé von á lægðum úr suðvestri með skilum upp að landinu, með suðaustan og hlýju veðri og slyddu og rigningu sunnan og vestanvert um helgina, seint á laugardaginn og sunnudag. 

„Þannig að um helgina þá lýkur þessum þurra og kalda kafla sem hefur einkennt veðurlagið alveg frá áramótum,“ segir hann.

Einar segir að undanfarna vetur hafi allra versta veðrið gjarnan gengið yfir í lok janúar eða fyrstu tíu til fimmtán dagana í febrúar, þegar vetur sé í hámarki á norðurhveli jarðar og andstæðurnar skarpastar á milli kuldans í norðri og hlýrra lofts í suðri. Þá hafi leiðinlegustu lægðirnar gengið yfir og erfiðustu stormarnir, þótt það sé nú ekki alveg einhlítt.

Þetta sé „hinn eðlilegi vetrargír“ fyrir Ísland, þótt ómögulegt sé að spá fyrir um hversu slæmt veðrið verður nema með þriggja til fjögurra daga fyrirvara.

En hvað eru þessi fyrirbæri, Stóri-Boli og Síberíu-Blesi?

 „Sko, Stóri-Boli er þessi kaldi hvirfill sem er staðsettur fyrir vestan Grænland og í Norður-Kanada. Hann er í raun og veru forsenda fyrir óveðurslægðunum. Ef hann er ekki til staðar, eins og verið hefur núna í langan tíma, alveg frá því löngu fyrir jól, og hvirfillinn sem við köllum Síberíu-Blesa er öflugur á kostnað Stóra-Bola, þá er veðrið yfirleitt með öðrum hætti hjá okkur. Það kólnar. Og þannig hefur það verið,“ útskýrir Einar.

Sterkur Stóri-Boli, með skvettum af lægðum og snjó, sé forsenda almennilegrar snjókomu á Suðvesturlandi.

Og hvað, er Stóri-Boli þá að sækja í sig veðrið?

„Já, hann er að stækka og vaxa núna næstu daga, sérstaklega eftir næstu helgi og það hefur þá þessar afleiðingar,“ svarar veðurfræðingurinn.

Þess má geta að Stóri-Boli og Síberíu-Blesi eru nöfn sem Trausti Jónsson veðurfræðingur gaf kuldapollunum sitt hvoru megin við Ísland.

Útsynningur:

Vindur úr áttum milli suðurs og vesturs, oftast nokkuð hvass með skúra- eða éljahryðjum um sunnan- og vestanvert landið. Bjartara veður er þá á Norðaustur- og Austurlandi. Orðið lýsir í senn vindátt og veðurlagi. Suðaustanátt með hryðjum og klakkaskýjum er stundum nefnd öfugur útsynningur.

Tekið af vefsíðu Veðurstofu Íslands

