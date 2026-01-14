Inga Tinna Sigurðardóttir forstjóri og eigandi Dineout hefur sett þakíbúð sína í Borgartúni í Reykjavík, sem meðal annars hefur verið umfjöllunarefni í sjónvarpi, á sölu. Uppsett verð er 385 milljónir króna.
Þetta má sjá á fasteignavef Vísis. Inga Tinna er ein öflugasta athafnakona landsins, rekur Dineout og Sinna svo eitthvað sé nefnt. Inga Tinna á dóttur með handboltagoðsögninni Loga Geirssyni og opnaði sig meðal annars um tilfinningar sínar til kappans í október síðastliðnum.
Íbúð Ingu Tinnu í Borgartúni er fimm herbergja íbúð, 201,2 fermetrar að stærð. Árið 2023 kíkti Sindri Sindrason í heimsókn til hennar og kíkti á íbúðina. Þar skoðaði hann meðal annars fataherbergi í íbúðinni.
Fram kemur á fasteignavef Vísis að 170 fermetra þaksvalir nái allan hringinn í kringum íbúðina. Í íbúðinni megi finna hjónaálmu með lúxusbaðherbergi og heitum potti svo fátt eitt sé nefnt.
Horfa má á innslag á vef Vísis úr Heimsókn árið 2023 þegar Sindri kíkti í fataherbergi Ingu Tinnu. Myndir úr íbúðinni má sjá neðar í fréttinni.