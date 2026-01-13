Guðríði Magnúsdóttir sauðfjárbónda á bænum Viðvík í Skagafirði var nokkuð brugðið í gær þegar hún fór að gefa fénu í fjárhúsinu hjá sér því þá hún að ærin Bláklukka hafði borðið þremur lömbum. Það þykir mjög óvenjulegt og sérstakt á þessum árstíma en gerist þó alltaf annars slagið.
„Móðirin Bláklukka er fædd 2022 og hefur þrisvar verið tvílembd fram að þessu. Faðir lambanna er líklega kaupahrúturinn Bjartur frá Bergi við Grundarfjörð því hinn hrúturinn, sem við erum með getir ekki gefið mislitt. Í Viðvík eru 30 ær, 41 hross og 250 nautgripir og þar af 103 mjólkurkýr,” segir Guðríður.