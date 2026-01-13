Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. janúar 2026 13:23 Stemming og stuð í Höfða. Árshátíð borgarstjórnar Reykjavíkur var haldin með pompi og prakt í Höfða um helgina. Um er ræða fyrstu árshátíð Heiðu Bjargar Hilmisdóttur sem borgarstjóra en það styttist óðfluga í næstu kosningar. Borgarfulltrúar og makar þeirra mættu í sínu fínasta pússi og skáluðu fyrir liðnu ári sem var vægast sagt viðburðaríkt. Tónlistarmennirnir Ragnhildur Gísladóttir og Daníel Ágúst skemmtu liðinu sem virðist miðað við myndir hafa skemmt sér konunglega. Borgarstjórnarflokkur Samfylkingar (frá vinstri): Guðný Maja Riba, Hjálmar Sveinsson, Skúli Helgason, Sara Björg Sigurðardóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Sabine Leskopf, Birkir Ingibjartsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Ellen Calmon. Framsóknargyðjan Magnea Gná Jóhannsdóttir glæsileg. Þórdís Lóa í blómakjól og leddara. Ýmsir borgarfulltrúar hafa birt skemmtilegar myndir frá kvöldinu. Samheldinn borgarstjórnarflokkur Samfylkingarinnar tók mynd af sér saman í stiganum í Höfða. Sósíalistinn Sanna Magdalena, sem ætlar fram undir nafninu Vor til vinstri í næstu borgarstjórnarkosningum, birti flotta speglasjálfu af sér. Sanna Magdalena henti í speglasjálfu. Hildur Björns og Jón Skafta stælí. Heiða Björg og Guðný Maja að pósa. Ragnhildur Alda og eiginmaður hennar, Einar Friðriksson. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, stillti sér upp með eiginmanni sínum, Jóni Skaftasyni og Líf Magneudóttir birti líka mynd af sér með eiginmanni sínum, Snorra Stefánssyni lögmanni. „Mynd gærdagsins er af okkur hjónaleysunum á árshátíð borgarstjórnar. Mjög hátíðleg veisla í janúarbyrjun sem er oftast haldin í Höfða. Þar komum við öll saman, pólitíkusar og hinn svokallaði E-listi (embættismenn) og skiljum allan ágreining eftir. Ragga Gísla og Daníel Ágúst sungu falleg og hressandi lög og við vorum öll glöð. Það verður líka að vera gaman,“ skrifaði Líf við myndina. Líf Magneu með sínum góða manni. Þórdís Lóa með Pétri, manni sínum. Vinkonurnar Inga María og Ragnhildur Alda. Skvísumynd. Borgarstjórn Samfylkingin Vinstri græn Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Sósíalistaflokkurinn Píratar Samkvæmislífið Mest lesið „Eins nakin og ég kemst upp með“ Tíska og hönnun „Besti tími lífs míns hingað til“ Lífið Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Diddy selur svörtu einkaþotuna Lífið Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Lífið „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Lífið Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá Lífið Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Lífið Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Lífið Fleiri fréttir Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Stjörnulífið: Ár gellunnar Hús Björns og Hafdísar það dýrasta sem hefur verið selt Fresta tökum á Love Island All Stars Finnur fyrsti óperustjórinn Þegar miðborgin stóð í ljósum logum Sjá Jón Kára sem barn með óendanlega möguleika Krakkatía vikunnar: Borgarstjóri, Stubbarnir og handbolti Bob Weir látinn Stóru spurningunni um dularfullt slys enn ósvarað Minnast Magnúsar Eiríkssonar: „Góða ferð, elsku vinur“ Fréttatía vikunnar: Björk, EM í handbolta og Alvotech RÚV hættir við Söngvakeppnina Magnús Eiríksson er látinn Kynntist ástinni á Spáni eftir að hafa verið orðin leið á að vera ein Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Eyjamenn dansa með tröllum um helgina „eins og alvöru sértrúarsöfnuður“ Sjá meira