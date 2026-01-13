Lífið

Slíðruðu sverðin á árs­há­tíð borgar­stjórnar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemming og stuð í Höfða.
Stemming og stuð í Höfða.

Árshátíð borgarstjórnar Reykjavíkur var haldin með pompi og prakt í Höfða um helgina. Um er ræða fyrstu árs­hátíð Heiðu Bjargar Hilmisdóttur sem borg­ar­stjóra en það styttist óðfluga í næstu kosningar.

Borgarfulltrúar og makar þeirra mættu í sínu fínasta pússi og skáluðu fyrir liðnu ári sem var vægast sagt viðburðaríkt. Tónlistarmennirnir Ragnhildur Gísladóttir og Daníel Ágúst skemmtu liðinu sem virðist miðað við myndir hafa skemmt sér konunglega.

Borgarstjórnarflokkur Samfylkingar (frá vinstri): Guðný Maja Riba, Hjálmar Sveinsson, Skúli Helgason, Sara Björg Sigurðardóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Sabine Leskopf, Birkir Ingibjartsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Ellen Calmon.
Framsóknargyðjan Magnea Gná Jóhannsdóttir glæsileg.
Þórdís Lóa í blómakjól og leddara.

Ýmsir borgarfulltrúar hafa birt skemmtilegar myndir frá kvöldinu. Samheldinn borgarstjórnarflokkur Samfylkingarinnar tók mynd af sér saman í stiganum í Höfða.

Sósíalistinn Sanna Magdalena, sem ætlar fram undir nafninu Vor til vinstri í næstu borgarstjórnarkosningum, birti flotta speglasjálfu af sér. 

Sanna Magdalena henti í speglasjálfu.
Hildur Björns og Jón Skafta stælí.
Heiða Björg og Guðný Maja að pósa.
Ragnhildur Alda og eiginmaður hennar, Einar Friðriksson.

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, stillti sér upp með eiginmanni sínum, Jóni Skaftasyni og Líf Magneudóttir birti líka mynd af sér með eiginmanni sínum, Snorra Stefánssyni lögmanni.

„Mynd gærdagsins er af okkur hjónaleysunum á árshátíð borgarstjórnar. Mjög hátíðleg veisla í janúarbyrjun sem er oftast haldin í Höfða. Þar komum við öll saman, pólitíkusar og hinn svokallaði E-listi (embættismenn) og skiljum allan ágreining eftir. Ragga Gísla og Daníel Ágúst sungu falleg og hressandi lög og við vorum öll glöð. Það verður líka að vera gaman,“ skrifaði Líf við myndina.

Líf Magneu með sínum góða manni.
Þórdís Lóa með Pétri, manni sínum.
Vinkonurnar Inga María og Ragnhildur Alda.
Skvísumynd.
