Forsætisráðuneytið býður til morgunfundar um fyrirhugaða atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar í Grósku í dag klukkan 8:30. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinni hér á Vísi.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ræðir um stefnumótunina. Mariana Mazzucato heldur lykilerindi um alþjóðlegt samhengi atvinnu- og efnahagstefna.
Mazzucato er prófessor við University College London (UCL) þar sem hún er stofnandi og forstöðumaður UCL Institute for Innovation and Public Purpose. Fundurinn fer fram á ensku.