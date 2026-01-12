Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Kjartan Kjartansson skrifar 12. janúar 2026 11:52 Maðurinn sveik meðal annars tvo Samsung Galaxy S22-snjallsíma út úr verslun með því að þykjast vera starfsmaður Reykjavíkurborgar. Þá blekkti hann starfsmenn annarra verslana til að fá sér fjóra Iphone 13 snjallsíma. Vísir/EPA Karlmaður náði að svíkja út síma og verkfæri fyrir hundruð þúsunda króna úr verslunum með því að villa á sér heimildir sem starfsmaður Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar. Hann hlaut fimm mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir skjalafals og fjársvik. Svikin framdi maðurinn með því að látast vera starfsmaður sveitarfélaganna og framvísa fölsuðum innkaupabeiðnum frá þeim tvo daga í ágúst árið 2022. Á þennan hátt sveik hann sex snjallsíma með söluverðmæti sem nam rúmum 1,2 milljónum króna samtals út úr verslunum. Símarnir voru ranglega skuldfærðir á viðskiptareikning Reykjavíkurborgar en verslanirnar fengu þá aldrei greidda. Þá blekkti maðurinn starfsmenn verslana til þess að afhenda sér ýmis verkfæri og skópar sem saman voru metin á rúma milljón króna. Verkfærin voru skuldfærð á Reykjavíkurborg en þrjú Scarpa-skópör á Kópavogsbæ. Maðurinn var einnig ákærður fyrir smáþjófnað, hraðakstur og ölvunar- og vímuefnaakstur. Sviptur réttindum ævilangt fyrir tæpum áratug Upphaflega lýsti maðurinn sakleysi sínu af skjalafalsinu og fjársvikunum en játaði umferðarlagabrotin og smáþjófnaðinn. Síðar venti hann kvæði sínu í kross og játaði öll brotin. Játning var metin honum til málsbóta en á hinn bóginn var litið til þess að hann hefði verið sakfelldur fyrir ítrekuð skjalafalsbrot og ítrekaðan akstur undir áhrifum. Fram kemur í dómnum að hann hafi þrisvar gengist undir lögreglustjórasátt vegna vímuefnaaksturs frá árinu 2015. Þá hafi hann verið sviptur ökuréttindum ævilangt og dæmdur í þrjátíu daga fangelsi vegna þess árið 2016. Maðurinn var dæmdur í fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi og ævilöng svipting ökuréttar hans var áréttuð. Hann þarf einnig að greiða einu fyrirtækjanna sem hann svindlaði á rúmar 323 þúsund krónur auk rúmlega 800 þúsund króna í málskostnað. Dómsmál Reykjavík Kópavogur Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Innlent Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Innlent Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Erlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum Innlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Fleiri fréttir Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Guðbjörg Ingunn fer í verðskuldað frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Meirihluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“ Meirihluti vill viðræður við ESB og mikið mannfall í Íran Grunaðir um íkveikju í eigin húsnæði Jóhanna Lilja, kartöflubóndi í Þykkvabæ, heiðruð Sjá meira