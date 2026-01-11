Finnur Bjarnason hefur verið skipaður óperustjóri í Þjóðleikhúsinu. Finnur er skipaður til fimm ára en hann er sá fyrsti eftir að Alþingi samþykkti ný lög um stofnun Óperu undir hatti Þjóðleikhússins.
Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins kemur fram að Jóhann Páll Jóhannsson, settur menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, hafi Finn frá og með 15. janúar næstkomandi.
Jóhann Páll tók við skipunarferlinu í desember síðastliðnum. Eftir að hafa kynnt sér álitsgerð hæfnisnefndar ákvað ráðherra samkvæmt tilkynningu að taka viðtöl við þá fjóra umsækjendur sem þóttu samkvæmt nefndinni fullnægja best hæfnisskilyrðum um embættið, áður en hann tæki endanlega ákvörðun.
Fjórir ofangreindir umsækjendur voru boðaðir í viðtöl 22. desember 2025. Allir viðmælendur fengu sams konar spurningar. Þeir voru samkvæmt tilkynningu spurðir út í framtíðarsýn óperunnar, hvernig reynsla þeirra og þekking myndi nýtast í embætti óperustjóra, hvernig þeir sæju fyrir sér samstarf við aðrar stofnanir, hverjir væru styrkleikar þeirra og veikleikar og hvers vegna ætti að velja þá í embættið.
Eftir mat á þessum fjórum ofangreindum umsækjendum var það niðurstaða ráðherra að Finnur Bjarnason uppfylli best þær hæfniskröfur sem tilgreindar eru í auglýsingu um embætti óperustjóra sem birt var 15. ágúst 2025 að undangengnu heildarmati allra hæfnisþátta fyrir embættið.
Finnur Bjarnason hefur meistaragráðu í menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst og tvö lokapróf á meistarastigi; Postgraduate Diploma Vocal Training og nám í óperuflutningi (Opera Course) við Guildhall School of Music & Drama. Finnur stundaði framhaldsnám við National Opera Studio í London og hefur lokið burtfararprófi í söng frá Tónskóla Sigursveins. Finnur hefur staðgóða reynslu og þekkingu á vettvangi óperulista og var fastráðinn við óperur bæði í Englandi og Þýskalandi en þess utan sungið við óperuhús víða um heim. Í gegnum störf sín hefur Finnur öðlast mikilvæga innsýn inn í starfsemi óperuhúsa.