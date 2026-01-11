Karlmennirnir þrír sem voru handteknir í nótt grunaðir um íkveikju eru allir lausir úr haldi. Þeir búa allir í húsinu sem kviknaði í.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um klukkan fjögur í nótt um eldsvoða í einbýlishúsi í Breiðholtinu. Bæði lögregla og slökkvilið voru kölluð út.
Þrír karlmenn, 47, 31 og 21 ára, voru handteknir og færðir í hald lögreglu vegna gruns um íkveikju í kjölfar rannsóknar tæknideildar lögreglu. Þeir búa allir í umræddu húsi.
Þetta staðfestir Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Að sögn Skúla er nokkuð um búsetu í herbergjum í umræddu einbýlishúsi. Fólkið sem býr í húsinu er ekki allt tengt fjölskylduböndum.
Mennirnir þrír voru allir yfirheyrðir í morgun og þeim sleppt úr haldi að yfirheyrslum loknum. Skúli telur að rannsókn málsins muni taka einhvern tíma.
