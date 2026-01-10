Innlent

„Klikkuð“ norður­ljós fyrir utan Sel­foss

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Norðurljósin voru hrikalega flott í kvöld. Sif Baldursdóttir

„Þetta var bara klikkað. Við vorum á leiðinni í bæinn en sáum þessi norðurljós rétt fyrir utan Selfoss, þannig við stoppuðum og fylgdumst með þessu,“ segir Sif Baldursdóttir, sem fangaði sjónarspilið á myndskeiði.

Sif segir langt síðan hún hefur séð annað eins, en maður hennar sé frá Kúrdistan, og hafi sennilega aldrei séð slíka norðurljósasýningu áður.

„Maðurinn minn er frá Kúrdistan, hann er búinn að vera hér í fimm ár, þetta er það klikkaðasta sem hann hefur séð allavegana!“ segir Sif.

Fjölskyldan hafi verið á dagsferð um sveitina, farið að skoða Geysi og rúntað um Suðurlandið. Á leið í bæinn á tíunda tímanum hafi sjónarspilið blasið við, og gert góðan dag enn betri.

„Litli strákurinn hans var með okkur, hann er að verða þriggja ára. Hann varð smá hræddur og vildi fara inn í bíl. En hann sá þetta samt, og fannst þetta frekar kúl.“

Uppfært kl 22:15

Sævar Helgi Bragason, Stjörnu-Sævar, hefur birt færslu á Facebook þar sem hann útskýrir af hverju hafa verið svona mikil norðurljós yfir landinu í kvöld.

Útskýringin kemur í þremur liðum:

  1. Kórónugos skall á Jörðinni undir kvöld ofan á hraðfleygan sólvind sem fyrir var úr kórónugeil. Þegar gosið skall skyndilega á Jörðinni hratt það hviðu fljótlega af stað.
  2. Segulsviðsstefna sólvindsins hefur verið mjög hagstæð (í suður) klukkustundum saman svo mikil orka náði að hlaðast upp í segulsviði Jarðar. Þess vegna skiptir mestu máli að vakta gildi sem heitir Bz og að það snúi í suðurátt.
  3. Hluti orkunnar losnaði með látum um kl 20:20 í kvöld og olli norðurljósahviðu þegar þau urðu björt og kvik og litrík. Fingraför fyrrhviðunnar sjást vel í segulmælinum í Leirvogi (þegar línan fellur skyndilega)

„Þetta gerist aftur í kvöld og nótt, bara spurning hvenær,“ segir Sævar.

Hann bendir á síðuna icelandatnight.is/is vilji fólk fá bestu og áreiðanlegustu norðurljósaupplýsingarnar fyrir Ísland.

