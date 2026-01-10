„Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Jón Ísak Ragnarsson skrifar 10. janúar 2026 21:55 Norðurljósin voru hrikalega flott í kvöld. Sif Baldursdóttir „Þetta var bara klikkað. Við vorum á leiðinni í bæinn en sáum þessi norðurljós rétt fyrir utan Selfoss, þannig við stoppuðum og fylgdumst með þessu,“ segir Sif Baldursdóttir, sem fangaði sjónarspilið á myndskeiði. Sif segir langt síðan hún hefur séð annað eins, en maður hennar sé frá Kúrdistan, og hafi sennilega aldrei séð slíka norðurljósasýningu áður. „Maðurinn minn er frá Kúrdistan, hann er búinn að vera hér í fimm ár, þetta er það klikkaðasta sem hann hefur séð allavegana!“ segir Sif. Fjölskyldan hafi verið á dagsferð um sveitina, farið að skoða Geysi og rúntað um Suðurlandið. Á leið í bæinn á tíunda tímanum hafi sjónarspilið blasið við, og gert góðan dag enn betri. „Litli strákurinn hans var með okkur, hann er að verða þriggja ára. Hann varð smá hræddur og vildi fara inn í bíl. En hann sá þetta samt, og fannst þetta frekar kúl.“ Uppfært kl 22:15 Sævar Helgi Bragason, Stjörnu-Sævar, hefur birt færslu á Facebook þar sem hann útskýrir af hverju hafa verið svona mikil norðurljós yfir landinu í kvöld. Útskýringin kemur í þremur liðum: Kórónugos skall á Jörðinni undir kvöld ofan á hraðfleygan sólvind sem fyrir var úr kórónugeil. Þegar gosið skall skyndilega á Jörðinni hratt það hviðu fljótlega af stað. Segulsviðsstefna sólvindsins hefur verið mjög hagstæð (í suður) klukkustundum saman svo mikil orka náði að hlaðast upp í segulsviði Jarðar. Þess vegna skiptir mestu máli að vakta gildi sem heitir Bz og að það snúi í suðurátt. Hluti orkunnar losnaði með látum um kl 20:20 í kvöld og olli norðurljósahviðu þegar þau urðu björt og kvik og litrík. Fingraför fyrrhviðunnar sjást vel í segulmælinum í Leirvogi (þegar línan fellur skyndilega) „Þetta gerist aftur í kvöld og nótt, bara spurning hvenær,“ segir Sævar. Hann bendir á síðuna icelandatnight.is/is vilji fólk fá bestu og áreiðanlegustu norðurljósaupplýsingarnar fyrir Ísland. Árborg Mest lesið Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Erlent Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Innlent Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Innlent Blendnar tilfinningar við upphaf niðurrifs í Grindavík Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Innlent Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Erlent Fleiri fréttir Stofna ný samtök gegn ESB aðild Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Náið fylgst með stöðu mála í Venesúela hjá Útlendingastofnun Utanríkisráðherra Þýskalands fundar með Þorgerði Hryðjuverkamálið komið á dagskrá Hæstaréttar Seinka læknisskoðun fyrir endurnýjun ökuskírteina Íranir mótmæltu við stjórnarráðið Blendnar tilfinningar við upphaf niðurrifs í Grindavík Hefja átak í bólusetningu drengja gegn HPV veirunni Fimmtungur leikskólabarna borðar innan við tíu fæðutegundir Kom til átaka eftir þjófnað í verslun í annað sinn sama dag Vonast til stöðugleika eftir mikið umrótarár í ráðuneytinu Vonar að stöðugleiki skapist loks í ráðuneytinu og niðurrif í Grindavík Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Eigi að setja allan kraft í að hræða íslensku þjóðina í Evrópusambandið Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Tár féllu, veðurguðir léku sér og stórmenni kvöddu sviðið Slökktu eld í djúpgámi í Kópavogi Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Kviknaði í ruslagámi í Keflavík „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Frír leikskóli í sex klukkutíma á dag í Hveragerði Ákærður með hraði fyrir að nauðga dreng í Hafnarfirði Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Tíðindi af kynferðisbrotamáli í Hafnarfirði „Ég veit ekkert hvað er í gangi“ Jón Rúnar stefnir Hafnarfjarðarbæ Framsókn velur á lista í febrúar og Einar enn óskoraður oddviti Sjá meira