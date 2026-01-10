Íranir sem eru búsettir á Íslandi komu saman í dag og mótmæltu við stjórnarráð Íslands. Mótmælin í Íran hafa staðið frá áramótum og stigmagnast dag frá degi.
Tugir eru látnir og yfir tvö þúsund hafa verið handteknir. Sérfræðingur í málefnum Írans sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að hann sæi möguleika á að einhverjar breytingar væru í farvatninu hvað varði stjórnarhætti landsins.
Tæpar tvær vikur eru síðan íbúar í Íran tóku til við að mótmæla efnahagsstjórn landsins, háu verðlagi og versnandi lífskjörum. Mótmælin hófust í höfuðborginni Tehran en standa nú yfir um allt land.
Íranir á Íslandi mótmæltu af þessu tilefni við stjórnarráðið í dag en þau mótmæltu síðustu helgi á Austurvelli. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 264 Íranir búsettir á Íslandi í upphafi síðasta árs.
Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans, ræddi stöðuna í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi. Hann segir að fjöldi mótmæla hafi átt sér stað frá aldamótum en sífellt styttra sé á milli hverra mótmæla.
Hann telur að hugsanlega sé kominn ákveðinn vendipunktur. Mótmælin eigi sér stað út um allt land og allar stéttir taki þátt.
Stjórnvöld lokuðu á netsamband í landinu á fimmtudag og hefur fréttaflutningur verið markaður af því. Í frétt Guardian segir að erfitt hafi verið að meta umfang mótmælanna en að talið sé að þau séu þau stærstu síðustu ár og eigi sér stað um land allt. Í myndböndum sem hafi ratað í dreifingu megi sjá þúsundir á götum úti í Teheran til dæmis.