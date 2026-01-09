Miklar umferðartafir urðu á Hellisheiði vegna umferðarslyss tveggja bíla við gatnamót Suðurlandsvegar og Þrengslavegar. Tveir voru í hvorum bíl og enginn var fluttur á sjúkrahús eða slasaðist alvarlega.
Þetta staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
Töluverður viðbúnaður hafi verið á svæðinu, nokkrir sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang ásamt lögreglubílum og dælubíl frá Selfossi.
Bílarnir tveir séu töluvert skemmdir.
Veginum var lokað til vesturs á meðan vinna stóð yfir á vettvangi og enn má búast við umferðartöfum á svæðinu, samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Vegagerðarinnar.