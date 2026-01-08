Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 8. janúar 2026 21:43 Vegfarendur sem stigu út úr bílum sínum áttu margir erfitt með að komast aftur inn í þá vegna mikilla vinda. Landsbjörg Tuttugu og fimm björgunarsveitamenn komu um tvö hundruð manns til bjargar þegar ofsaveður reið yfir á þjóðvegi 1 milli Jökulsárlóns og Skaftafells í dag. Unnið er að því að koma fólkinu af fjöldahjálparstöð á Hofi í Öræfum að Hnappavöllum, þar sem það fær að gista í nótt. Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar í samtali við fréttastofu. Björgunarsveitir hafa frá því í hádeginu í dag verið við störf í Öræfum við að koma ferðafólki til aðstoðar í slæmu veðri og vondri færð. Þegar blaðamaður náði tali af Jóni Þór sagði hann að stutt í að björgunarsveitir ljúki við að koma öllum vegfarendum í skjól. Enn eigi eftir að sækja fólk í tveimur bílum og koma öllum í gistingu að Hnappavöllum. „Mitt fólk telur að þau hafi snert við nærri tvö hundruð manns í þessu verkefni,“ segir Jón Þór. Aðspurður segir hann það mikinn fjölda. „Það var ekki stætt þarna á tímabili. Ég er ekki viss um hvernig veðrið er núna. Fólk fór út úr bílnum sínum og það bara fauk,“ segir Jón Þór. Því var gripið til þess ráðs að senda út skilaboð í síma á svæðinu þar sem fólk var beðið um að halda sig í bílum sínum þar til hjálp bærist. Á morgun bíður björgunarsveitanna það verkefni að sækja alla bílana sem skildir voru eftir á veginum í aðgerðunum. Jón Þór segir bílana telja einhverja tugi. Aðalheiður Jónsdóttir, teymisstjóri neyðarvarna hjá Rauða krossinum, segir vel hafa gengið að taka á móti fólki á fjöldahjálparstöðinni, sem staðsett er í grunnskólanum Hofgarði á Hofi í Öræfum, í dag. Hún segir að vel hafi gengið að finna gistingu fyrir alla ferðalangana en sem fyrr segir verða þeir fluttir að Hnappavöllum þar sem þeir koma til með að gista í nótt. „Þannig að þau þurfa ekki að gista á beddum í nótt,“ segir Aðalbjörg. Björgunarsveitir Sveitarfélagið Hornafjörður Færð á vegum Mest lesið Þessi sóttu um hjá Höllu Innlent Guðmundur Ingi segir af sér Innlent Ragnar Þór verður ráðherra Innlent Mistök ollu því að sumir fengu ekki boð Innlent „Málið er að ástandið fer versnandi“ Innlent Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Erlent Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Erlent Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Innlent Hátt í hundrað á fjöldahjálparstöð Innlent „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Erlent Fleiri fréttir Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Leita að manneskju við Sjáland Ragnar Þór verður ráðherra Guðmundur Ingi segir af sér Telur ólíklegt að aðrar þjóðir berjist með Dönum Hátt í hundrað á fjöldahjálparstöð Bæjarfulltrúar slást um oddvitasætið í Hafnarfirði Ekki fengið kvartanir um Grok-myndir af íslenskum konum Neyðarástand í uppsiglingu takist ekki að fjölga sjúkraliðum Mistök ollu því að sumir fengu ekki boð Þessi sóttu um hjá Höllu Kynferðisbrot gegn dreng í Hafnarfirði komið til saksóknara Ungt barn með mislinga á Landspítalanum Halda í opinbera heimsókn til Eyja Ekki komið til héraðssaksóknara Gjaldskylduskógurinn verði grisjaður Stormur í aðsigi: Ræða sviptingar í alþjóðastjórnmálum í pallborði Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Meðalaldur hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra heldur áfram að hækka „Málið er að ástandið fer versnandi“ Ekið inn í verslun og á ljósastaur Þvag, saur og uppköst í klefum Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Símabann skilað góðum árangri þó sumir stelist í símann „Svartir sauðir misnoti réttindin“ og Reykjavík ræðst í aðgerðir Hildur hlýtur Íslensku bjartsýnisverðlaunin Rússneskt skip í íslenskri lögsögu og nemendur eiga erfitt með símabann Kleip og sparkaði í fjölda lögreglumanna og látin dúsa í einangrun mánuðum saman Árekstur á Álftanesvegi Sjá meira