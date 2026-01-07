Barcelona kom sér í úrslitaleik spænska ofurbikarsins í fótbolta í kvöld með 5-0 stórsigri gegn Athletic Bilbao í undanúrslitaleik.
Börsungar gerðu út um leikinn í fyrri hálfleik og skoruðu fjögur mörk. Ferran Torres skoraði fyrsta markið á 22. mínútu og Fermin López, Roony Bardghji og Raphinha bættu svo við mörkum.
Raphinha skoraði svo sitt seinna mark í leiknum snemma í seinni hálfleik.
Barcelona spilar þvi til úrslita en það skýrist annað kvöld hver mótherjinn verður þar, þegar Atlético og Real Madrid mætast.