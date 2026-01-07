Hildur Knútsdóttir rithöfundur hlaut Íslensku bjartsýnisverðlaunin sem afhent voru við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í dag. Halla Tómasdóttir forseti Íslands afhenti verðlaunin sem eru áletraður gripur úr áli og ein og hálf milljón króna í verðlaunafé.
Bjartsýnisverðlaunin eru menningarverðlaun sem hafa verið afhent árlega frá árinu 1981. Rio Tinto á Íslandi sem rekur álverið í Straumsvík hefur verið bakhjarl verðlaunanna frá árinu 2000. Forseti Íslands hefur frá upphafi verið verndari verðlaunanna.
Hildur Knútsdóttir er bókmenntafræðingur frá Háskóla Íslands sem hefur einkum bent sjónum sínum að börnum og unglingum og gert lestur barna að sérstöku viðfangsefni, meðal annars í verkefninu Skáld í skólum á vegum Höfundamiðstöðvar. Í tilkynningu frá Rio Tinto segir að Hildur fari ótroðnar slóðir í verkum sínum og að sögusvið verka hennar sé ýmist úr hversdagsleikanum eða úr veröld furðursagna. Auk barna- og ungmennabóka hefur hún einnig skrifað leikrit, ljóð og nóvellur og tekið þátt í handritaskrifum fyrir sjónvarp.
Verk hennar hafa mörg hver verið þýdd á erlend tungumál og kvikmyndaréttur seldur af bókinni Myrkrið milli stjarnanna. Bækurnar Kasia og Magdalena, Hrím, Skógurinn, Nornin, Doddi – Bók sannleikans! og Vetrarfrí hafa allar verið tilnefndar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Jafnframt var Hrím tilnefnd til unglingabókaverðlauna Norðurlandaráðs.
„Hildur Knútsdóttir, bjartsýnisverðlaunahafi árið 2025, á að baki langan og fjölbreyttan feril. Á tímum þar sem lestur barna og ungmenna á í vök að verjast hefur verðlaunahafinn okkar lagt umtalsvert af mörkum og fer iðulega ótroðnar slóðir í verkum sínum. Hún er fjölhæf, hugmyndarík og afkastamikil og skrifar bæði fyrir börn og fullorðna. Það er von okkar að Bjartsýnisverðlaunin verði hvatning til hennar um að halda áfram á sömu braut, að halda áfram að skrifa áhugaverðar, heillandi og frumlegar sögur fyrir okkar mikilvægustu lesendur,“ segir meðal annars í umsögn dómnefndar en hana skipuðu þau Þórunn Sigurðardóttir, Magnús Geir Þórðarson, Sif Gunnarsdóttir og Rannveig Rist.