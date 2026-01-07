Innlent

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjórnar gefur kost á sér í oddvitasæti Viðreisnar í borginni. Þegar hafa Róbert Ragnarsson, sérfræðingur í stjórnsýslu og Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra gefið kost á sér í 1. sætið í Reykjavík
Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona og fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjóra Framsóknarflokksins, er sú þriðja sem gefur kost á sér í oddvitasæti Viðreisnar í komandi borgarstjórnarkosningum. Hún segist standa fyrir breytingar í borginni sem nú sé ákall um. Hún getur hugsað sér að fara í samstarf við alla flokka.

Björg Magnúsdóttir segist hafa hugsað málið vandlega áður en hún ákvað að bjóða sig fram.

„Ég er búin að eiga samtöl við fullt af fólki mínu nánustu og fólk innan Viðreisnar og það er augljóst að það er ákall um miklar breytingar og mig langar að taka þátt í því“ segir Björg.

Aðspurð hvort Framsókn hafi ekki komið til greina í ljósi þess að hún var faglegur aðstoðarmaður Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri svarar Björg:

„Það sem við ætluðum að gera í ráðhúsinu var að leggja áherslu á að laga leikskólamálin, fjármálin og hraða húsnæðisuppbyggingu. Það hefði mátt ganga betur í öllum þessum málaflokkum og nú langar mig að leggja áherslu á að knýja fram breytingar í þessum málaflokkum og öðrum.“ 

Þrjú í oddvitaslag

Þegar hafa Róbert Ragnarsson, sérfræðingur í stjórnsýslu og Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra gefið kost á sér í 1. sætið í Reykjavík, en sitjandi oddviti Viðreisnar í borginni, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, hyggst ekki gefa kost á sér áfram í vor. Prófkjör Viðreisnar í borginni fer fram þann 31. janúar. Björgu líst vel á baráttuna um fyrsta sætið.

„Ég held að þetta séu flottir gæjar sem eru að keppa um þetta sæti við mig og ég hlakka til að takast á við þá í framhaldinu,“ segir hún,

Björg segist geta unnið með öllum flokkum í borgarstjórn.

„Það er augljóst að Viðreisn getur unnið bæði til vinstri og hægri það er margt sem á eftir að skýrast varðandi hina flokkana. Ég held að það sé rosalega mikið pláss fyrir aðferðir Viðreisnar, við erum fagleg, það er vinnugleði og það er gaman. Við látum verkin tala. Ég held að þetta sé nákvæmlega það sem þarf í Reykjavíkurborg í vor,“ segir hún.

Býst við að eyða 2 milljónum

Hún segir Viðreisn hafa reglur um hvað megi eyða í kosningabaráttu.

„Ég held þetta séu rúmar tvær milljónir sem hver frambjóðandi má eyða og ég gef mér að ég muni eyða því,“ segir Björg.

