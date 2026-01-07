Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 7. janúar 2026 11:54 Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjórnar gefur kost á sér í oddvitasæti Viðreisnar í borginni. Þegar hafa Róbert Ragnarsson, sérfræðingur í stjórnsýslu og Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra gefið kost á sér í 1. sætið í Reykjavík Vísir Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona og fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjóra Framsóknarflokksins, er sú þriðja sem gefur kost á sér í oddvitasæti Viðreisnar í komandi borgarstjórnarkosningum. Hún segist standa fyrir breytingar í borginni sem nú sé ákall um. Hún getur hugsað sér að fara í samstarf við alla flokka. Björg Magnúsdóttir segist hafa hugsað málið vandlega áður en hún ákvað að bjóða sig fram. „Ég er búin að eiga samtöl við fullt af fólki mínu nánustu og fólk innan Viðreisnar og það er augljóst að það er ákall um miklar breytingar og mig langar að taka þátt í því“ segir Björg. Aðspurð hvort Framsókn hafi ekki komið til greina í ljósi þess að hún var faglegur aðstoðarmaður Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri svarar Björg: „Það sem við ætluðum að gera í ráðhúsinu var að leggja áherslu á að laga leikskólamálin, fjármálin og hraða húsnæðisuppbyggingu. Það hefði mátt ganga betur í öllum þessum málaflokkum og nú langar mig að leggja áherslu á að knýja fram breytingar í þessum málaflokkum og öðrum.“ Þrjú í oddvitaslag Þegar hafa Róbert Ragnarsson, sérfræðingur í stjórnsýslu og Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra gefið kost á sér í 1. sætið í Reykjavík, en sitjandi oddviti Viðreisnar í borginni, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, hyggst ekki gefa kost á sér áfram í vor. Prófkjör Viðreisnar í borginni fer fram þann 31. janúar. Björgu líst vel á baráttuna um fyrsta sætið. „Ég held að þetta séu flottir gæjar sem eru að keppa um þetta sæti við mig og ég hlakka til að takast á við þá í framhaldinu,“ segir hún, Björg segist geta unnið með öllum flokkum í borgarstjórn. „Það er augljóst að Viðreisn getur unnið bæði til vinstri og hægri það er margt sem á eftir að skýrast varðandi hina flokkana. Ég held að það sé rosalega mikið pláss fyrir aðferðir Viðreisnar, við erum fagleg, það er vinnugleði og það er gaman. Við látum verkin tala. Ég held að þetta sé nákvæmlega það sem þarf í Reykjavíkurborg í vor,“ segir hún. Býst við að eyða 2 milljónum Hún segir Viðreisn hafa reglur um hvað megi eyða í kosningabaráttu. „Ég held þetta séu rúmar tvær milljónir sem hver frambjóðandi má eyða og ég gef mér að ég muni eyða því,“ segir Björg. Sveitarstjórnarmál Viðreisn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Erlent Gæslan fylgist með rússnesku olíuskipi í efnahagslögsögu Íslands Erlent Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Innlent Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Innlent Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Erlent Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Innlent Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Innlent Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi Erlent Eldur kveiktur í lyftu Innlent Stefán vill verða varaformaður Innlent Fleiri fréttir Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Stefán vill verða varaformaður Vara við norðaustan hríð á sunnanverðu landinu Jónas Már vill leiða Samfylkingu í Kópavogi Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Eldur kveiktur í lyftu Segir skynsamlegt að anda með nefinu varðandi Grænland Sami oddviti í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Vill lækka veikindahlutfall opinberra starfsmanna Týnda göngufólkið reyndist vera í Reykjavík Engir símar á neyðarfundi og ráðherrar bregðast við skaupinu Hildur Björnsdóttir óskoraður oddviti í Reykjavík Viðreisn býður fram á Akureyri í fyrsta sinn Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Áfram auknar líkur á eldgosi Rafmagn komið á að nýju í Garðabæ Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Varnarsamningur við ESB settur á oddinn og þjóðaratkvæðagreiðsla brátt fyrir þingið „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Sjá meira