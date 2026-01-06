Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 6. janúar 2026 14:57 Slökkviliðsmenn hjá Brunavörnum Árnessýslu berjast við sinueld sunnan við Selfoss. Vísir/Magnús Hlynur Brunavarnir Árnessýslu vinna nú að slökkvistarfi rétt sunnan við Selfoss þar sem töluverður sinueldur brennur. Tilkynning barst um eldinn þegar klukkan var um korter yfir tvö í dag. Þetta staðfestir Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu í samtali við Vísi. „Þetta er talsverður eldur. Það er þurrt úti núna og létt gola þannig að þó að jörð sé frosin þá brennur nú sinan glatt. Það er trjárækt þarna ekki langt frá þannig ég hef nú trú á að það takist að leysa þetta hratt og örugglega. En það er þó ekki að vísan að róa í því, ef að það er einhver gustur með og sinan er þurr og frostið gerir okkur svolítið erfitt fyrir stundum varðandi vinnu með vatn,“ segir Pétur. Slökkvistarf stendur yfir á vettvangi sinubrunans á Selfossi.Vísir/Magnús Hlynur „En alla veganna erum við með sveit vaskra manna að vinna í þessu núna og vonum að það skili góðum árangri,“ segir Pétur. Hvorki, fólki, mannvirkjum né skepnum ætti að stafa hætta af eldinum líkt og staðan er nú að sögn Péturs. Ekki liggur ljóst fyrir hvað olli upptökum eldsins að svo stöddu, en samkvæmt upplýsingum fréttamans á vettvangi leikur grunur á um að kviknað hafi í út frá skoteld. Í dag er þrettándinn, sem er jafnframt síðasti dagurinn í bili þar sem leyfilegt er að sprengja flugelda. Pétur biðlar til almennings og þeirra sem hyggjast sprengja flugelda eða fara með eld í tilefni þrettándans til að fara varlega, ekki síður í ljósi aukinnar hættu á sinubruna. Þónokkurn reyk leggur einnig upp frá glóandi jörðinni.Vísir/Magnús Hlynur Fréttin hefur verið uppfærð. Árborg Slökkvilið Mest lesið Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Innlent Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Innlent Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana Erlent Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Innlent Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Erlent Fleiri fréttir Rafmagnslaust í hluta Garðabæjar Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Varnarsamningur við ESB settur á oddinn og þjóðaratkvæðagreiðsla brátt fyrir þingið „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Mannleg mistök þegar starfsmenn Reykjanesbæjar tæmdu geymslur íbúa Kosningasigurinn kostaði Samfylkinguna hátt í hundrað milljónir Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Guðlaugur fer ekki fram í Reykjavík Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Reynslan hafi breytt sér úr ungum hægrimanni í klassískan krata Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Guðlaugur tilkynnir ákvörðun sína fyrir hádegi „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Tveir handteknir fyrir brot á skotvopnalögum Býst við fleiri hlýjum árum og hitametum „Loksins ljós við enda ganganna“ Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Atlantshafsbandalagið gæti aldrei orðið samt Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Sjá meira