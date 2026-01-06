Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 6. janúar 2026 12:37 Ráðherra leggur til að Ingibjörg Þorsteinsdóttir verði skipuð dómari við Landsrétt og Eiríkur Elís Þorláksson hefur verið settur dómari við réttinn. Stjórnarráðið Tveir nýir dómarar taka við embætti við Landsrétt. Annars vegar hefur dómsmálaráðherra lagt til við forseta Íslands að Ingibjörg Þorsteinsdóttir verði skipuð dómari við réttinn frá og með næsta mánudegi, og hins vegar hefur Eirík Elís Þorláksson verið settur dómari við Landsrétt út febrúar 2029. Eiríkur hefur áður verið settur dómari við Landsrétt en Ingibjörg hefur meðal annars reynslu úr Hæstarétti og héraðsdómi. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Ingibjörg er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og meistarapróf í mannauðsstjórnun frá Strathclyde-háskóla í Skotlandi. Hún hefur meðal annars starfað hjá sýslumanni, fjármálaráðuneytinu og sem fulltrúi ráðuneytisins hjá sendinefnd Íslands gagnvart ESB. Þá var hún áður lektor og deildarforseti við lagadeild Háskólans á Bifröst auk þess að hafa gegnt dómarastörfum við Héraðsdóm Reykjavíkur og verið varadómari við Hæstarétt. „Þá hefur Ingibjörg setið í opinberum stjórnum og nefndum, þar á meðal sem formaður kærunefndar greiðsluaðlögunarmála, í stjórn Fjármálaeftirlitsins og í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður. Ingibjörg sat í stjórn Dómarafélags Íslands frá 2014 til 2019, þar af sem formaður félagsins frá 2017 til 2019,“ segir meðal annars einnig um reynslu Ingibjargar í tilkynningunni. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hefur einnig sett Eirík Elís í embætti dómara við Landsrétt frá og með deginum í gær og gildir skipun hans út febrúar 2029. Eiríkur er einnig með embættispróf í lögfræði frá HÍ ásamt LL.M. gráðu frá King‘s Collage í London og hefur einnig komið víða við á sínum starfsferli. „Að loknu embættisprófi starfaði Eiríkur Elís um hríð hjá óbyggðanefnd en hóf árið 2002 störf á lögmannastofu þar sem hann starfaði til ársins 2011, þar af sem meðeigandi frá 2004. Frá 2012 hefur hann starfað við lagadeild Háskólans í Reykjavík, fyrst sem lektor en sem dósent frá 2017, auk þess sem hann hefur sinnt lögmannsstörfum samhliða á þeim tíma. Frá mars 2019 til apríl 2024 gegndi hann starfi deildarforseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík auk þess að sinna kennslu við aðra háskóla. Þá hefur hann tvisvar verið settur dómari við Landsrétt, samtals í um fjögurra mánaða skeið og verið varadómandi í Endurupptökudómi frá 2021,“ segir meðal annars um reynslu Eiríks, sem jafnframt hefur ritað fræðibækur og ritrýndar fræðigreinar og setið í stjórnum ýmissa félaga. Dómstólar Vistaskipti Mest lesið Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Innlent Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Innlent Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Innlent Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana Erlent Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Innlent Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Mannleg mistök þegar starfsmenn Reykjanesbæjar tæmdu geymslur íbúa Kosningasigurinn kostaði Samfylkinguna hátt í hundrað milljónir Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Guðlaugur fer ekki fram í Reykjavík Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Reynslan hafi breytt sér úr ungum hægrimanni í klassískan krata Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Guðlaugur tilkynnir ákvörðun sína fyrir hádegi „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Tveir handteknir fyrir brot á skotvopnalögum Býst við fleiri hlýjum árum og hitametum „Loksins ljós við enda ganganna“ Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Atlantshafsbandalagið gæti aldrei orðið samt Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Ein brenna í Reykjavík Þyrlan og björgunarsveit kölluð út vegna leka í fiskibát Slökkvilið og björgunarsveit komu álft í klandri til bjargar Óvíst hvort hægt verði að endurheimta jarðneskar leifar Kjartans Sjá meira