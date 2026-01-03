Innlent

Krakkarnir beðið um að halda á­fram heim­sóknum á Hrafnistu

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Bjarney Gunnarsdóttir og mynd úr safni af íbúum Hrafnistu að gera sér glaðan dag árið 2020. Vísir/Vilhelm

Starfsmaður á Hrafnistu hlaut nýverið styrk til að þróa áfram verkefni þar sem grunnskólakrakkar heimsækja íbúa hjúkrunarheimila vikulega. Hún segir verkefnið hafa gefið góða raun og vonar að fleiri skólar og hjúkrunarheimili taki þátt.

Verkefnið hóf göngu sína í Laugalækjaskóla og Hrafnistu Laugarási haustið 2024. Bjarney Gunnarsdóttir fékk hugmyndina í diplómanámi við HÍ veturinn á undan og fékk að hrinda henni í framkvæmd á vinnustað sínum Hrafnistu.

„Nemendur í níunda og tíunda bekk velja þennan valáfanga og mæta einu sinni í viku á Hrafnistu og heimsækja íbúa hjúkrunardeildar. Við förum alltaf á sömu deildina þannig að það myndast tenging milli nemendanna og íbúanna,“ segir Bjarney.

Hóparnir geri alls konar skemmtilegt. Snemma á haustin og vorin fari þeir í göngutúra og njóti veðurblíðu en annars fari þeir í botsja, púsli, föndri eða spili. Vinátta hafi myndast milli nemenda og íbúa.

„Ég hef alveg verið með nemendur sem, þegar við höfum verið að fara í eitthvað frí eða að loknu námskeiðinu, hafa spurt hvort þau megi koma í heimsókn á eigin vegum af því að þeim þætti gaman að hitta fólkið sem þau eru búin að vera hvað mest að spjalla við. Þannig jú, það hefur myndast vinátta.“

Bjarney hlaut 400 þúsund króna styrk frá Rannsóknarsjóði Hrafnistu á dögunum til að þróa verkefnið áfram. Hún er nú að þróa kennsluleiðbeiningar, sem er lokaverkefnið hennar í meistaranámi í íþróttafræði, sem hún vonar að aðrir skólar taki upp og nýti.

„Þetta er að koma mjög vel út, það er mjög mikil ánægja, bæði hjá nemendum og íbúum og starfsfólki hjúkrunarheimilisins að hafa þetta samstarf. Þetta gleður íbúana alveg ofboðslega mikið,“ segir Bjarney.

