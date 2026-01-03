Krakkarnir beðið um að halda áfram heimsóknum á Hrafnistu Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 3. janúar 2026 15:01 Bjarney Gunnarsdóttir og mynd úr safni af íbúum Hrafnistu að gera sér glaðan dag árið 2020. Vísir/Vilhelm Starfsmaður á Hrafnistu hlaut nýverið styrk til að þróa áfram verkefni þar sem grunnskólakrakkar heimsækja íbúa hjúkrunarheimila vikulega. Hún segir verkefnið hafa gefið góða raun og vonar að fleiri skólar og hjúkrunarheimili taki þátt. Verkefnið hóf göngu sína í Laugalækjaskóla og Hrafnistu Laugarási haustið 2024. Bjarney Gunnarsdóttir fékk hugmyndina í diplómanámi við HÍ veturinn á undan og fékk að hrinda henni í framkvæmd á vinnustað sínum Hrafnistu. „Nemendur í níunda og tíunda bekk velja þennan valáfanga og mæta einu sinni í viku á Hrafnistu og heimsækja íbúa hjúkrunardeildar. Við förum alltaf á sömu deildina þannig að það myndast tenging milli nemendanna og íbúanna,“ segir Bjarney. Hóparnir geri alls konar skemmtilegt. Snemma á haustin og vorin fari þeir í göngutúra og njóti veðurblíðu en annars fari þeir í botsja, púsli, föndri eða spili. Vinátta hafi myndast milli nemenda og íbúa. „Ég hef alveg verið með nemendur sem, þegar við höfum verið að fara í eitthvað frí eða að loknu námskeiðinu, hafa spurt hvort þau megi koma í heimsókn á eigin vegum af því að þeim þætti gaman að hitta fólkið sem þau eru búin að vera hvað mest að spjalla við. Þannig jú, það hefur myndast vinátta.“ Bjarney hlaut 400 þúsund króna styrk frá Rannsóknarsjóði Hrafnistu á dögunum til að þróa verkefnið áfram. Hún er nú að þróa kennsluleiðbeiningar, sem er lokaverkefnið hennar í meistaranámi í íþróttafræði, sem hún vonar að aðrir skólar taki upp og nýti. „Þetta er að koma mjög vel út, það er mjög mikil ánægja, bæði hjá nemendum og íbúum og starfsfólki hjúkrunarheimilisins að hafa þetta samstarf. Þetta gleður íbúana alveg ofboðslega mikið,“ segir Bjarney. Grunnskólar Hjúkrunarheimili Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Eldri borgarar Mest lesið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Innlent Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Innlent Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Erlent Eldur við flugvöll á Grænlandi Erlent Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Erlent Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Erlent „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Innlent Fleiri fréttir Krakkarnir beðið um að halda áfram heimsóknum á Hrafnistu Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Hótaði að nauðga manni og skallaði annan vegna húðlitar Stærðfræðikennarinn Stein sækist eftir fjórða sæti Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Rýnt í stöðuna í Venesúela og Sjálfstæðisflokkurinn á flugi Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Sjá meira