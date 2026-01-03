Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 3. janúar 2026 07:01 Elena og Guðmundur með þann litla sem dreif sig í heiminn á nýju ári. Foreldrar fyrsta barnsins sem fæddist á þessu ári áttu ekki von á drengnum í heiminn fyrr en viku síðar. Það kom því vel á óvart þegar drengurinn fæddist undir flugeldaregni skömmu eftir miðnætti á nýársnótt en um er að ræða fyrsta barn þeirra beggja. „Það var allt í flugeldum og sprengjum fyrir utan, allir auðvitað að fagna krakkanum,“ segir nýbakaði pabbinn Guðmundur Vignir Jack eðli málsins samkvæmt léttur í bragði í samtali við Vísi. Frumburður þeirra Elenu Pshennikova var fyrsta barnið sem fæddist árið 2026 á Íslandi, kom í heiminn klukkan 00:24 líkt og Vísir hefur greint frá. Að sögn Guðmundar gekk allt eins og í sögu, móður og barni heilsast vel. „Þetta var náttúrulega alls ekkert planið, settur dagur var ekki fyrr en 6. janúar,“ segir Guðmundur hlæjandi sem bætir því við að þau Elena hafi heldur alls ekki átt von á því að taka við símtölum og fyrirspurnum fjölmiðla í kjölfar fæðingarinnar. Þau séu enn að kynnast þeim litla. „Og við erum ekki búin að ákveða neitt nafn. Við vildum ekki ákveða það fyrr en við sæjum strákinn og förum nú að pæla í því fljótlega,“ segir Guðmundur um litlu stjörnuna. Sá litli hefur enn ekki verið nefndur. Áramót Barnalán Landspítalinn Mest lesið Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Lífið Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Bíó og sjónvarp Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Lífið Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Lífið Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Bíó og sjónvarp Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Menning Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Lífið Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Heyra ekkert í Harry og Meghan Lífið Opnar sig um augnlokaaðgerðina Lífið Fleiri fréttir Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Heyra ekkert í Harry og Meghan Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjá meira