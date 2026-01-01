Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24

Fyrsta barn ársins 2026 á Íslandi lét ekki bíða lengi eftir sér og kom í heiminn klukkan 00:24 eftir því sem fréttastofa kemst næst. Um var að ræða dreng. Mikið hefur verið um að vera á fæðingardeild Landspítalans í nótt.
Þetta segir Ásta Dan Ingibergsdóttir, ljósmóðir á fæðingardeild Landspítalans við Hringbraut, í samtali við fréttastofu.
Þegar fréttastofa náði tali af Ástu, rétt fyrir klukkan sjö, höfðu sex börn komið í heiminn á Landspítalanum við Hringbraut, fyrst fimm drengir og svo ein stúlka. „Það hefur við mikið að gera í nótt og allt yndisleg börn.“
Fyrsta barn ársins 2025 kom í heiminn klukkan 1:46 á nýársdag. Fyrsta barn ársins 2024 kom í heiminn klukkan 9:12 og árið 2023 kom barnið í heiminn klukkan 00:21.
