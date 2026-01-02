Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Lovísa Arnardóttir skrifar 2. janúar 2026 14:48 Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, og Berglind Kristófersdóttir, formaður FÍ. Samsett Jón Þór Þorvaldsson, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA, og Berglind Kristófersdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands, FÍ, segja lítið að frétta í kjarasamningsviðræðum þeirra við Icelandair. Samningar félaganna við félagið losnuðu í haust og flugvirkja nú um áramót. „Það er ekki búið að setja niður fund en það er yfirleitt gert með stuttum fyrirvara,“ segir Jón Þór um næsta fund samninganefndanna. Flestir séu í vaktavinnu og því henti yfirleitt betur að skipuleggja með stuttum fyrirvara. Hann segir allan kjarasamninginn til umræðu í samningaviðræðunum. Hlé var gert á viðræðum Icelandair og FÍA í september þegar FÍA kærði Icelandair til Félagsdóms fyrir hönd níu flugmanna sem ætluðu að nýta sér rétt til starfsloka við sextugt eftir 25 ára starf hjá flugfélaginu. Málinu var vísað frá dómi þar sem dómurinn taldi þau ákvæði sem kröfur flugmannanna voru reistar á ekki hluta af kjarasamningi. Því féll úrslausn utan valdsviðs dómsins. Flugfreyjur funda líka í janúar Berglind Kristófersdóttir formaður FÍ segir umræður ekki komnar langt á veg. Næsti fundur samninganefndanna sé í janúar. Hún segir sömuleiðis allan samninginn undir í viðræðunum. Fjölda fólks var sagt upp seint á síðasta ári hjá Icelandair. Forstjóri félagsins sagði það gert í hagræðingarskyni til að snúa við rekstri fyrirtækisins. Flestir sem misstu vinnuna voru starfsfólk á skrifstofu félagsins í Hafnarfirði. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair sagði þá aðstæður í flugrekstri verulega krefjandi. Í afkomutilkynningu félagsins í október sagði hann yfirvofandi kjaraviðræður við flugstéttirnar hafa áhrif á framtíð Icelandair. Kjaramál Fréttir af flugi Icelandair Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Þurfi að sannfæra flokkinn Innlent Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Erlent Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Innlent Fleiri fréttir Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Hitnar undir feldi Péturs Þessi fjórtán hlutu fálkaorðuna á nýársdegi „Líðan barna nú mun móta sögu og styrk Íslands á næstu árum“ Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Sjá meira