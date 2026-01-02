Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. janúar 2026 13:14 Gunnar Smári Egilsson fékk það í nýársgjöf að fá sturtuna sína aftur í gang. Vísir/Vilhelm Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar, lenti í því óláni að það bilaði vatnslögn í húsinu hans um miðjan nóvember þannig hann gat ekki sturtað sig í einn og hálfan mánuð. Það kom þó ekki að sök því hann lærði að fara í fötubað í Afríku. Gunnar Smári greindi frá þessu í Facebook-færslu upp úr hádeginu í dag. „Það bilaði vatnslögn í húsinu um miðjan nóvember og það hefur tekið tímann sinn að finna út úr því og leggja nýjar lagnir. Framkvæmdir eru ekki búnar, en það er aftur komið vatn inn á bað, ég fékk það í nýársgjöf. Ég get sem sé farið í sturtu. Sem er fínt,“ skrifar hann í færslunni. „En það var líka fínt að fara í fötubað, sem ég lærði í Afríku þar sem vatnslagnir eru ekki alltaf svo advanseraðar að þær endi í sturtuhaus, þar sem vatn er ekki óþrjótandi og dýrt að hita það upp,“ skrifar hann. Skúringafata, lítil skál og tveir þvottapokar Telur Gunnar að um tíu lítrar af vatni renni úr sturtu á hverri mínútu svo sjö mínútna sturta kalli á sjötíu lítra af vatni. „Mér dugar hins vegar ein 10 lítra skúringafata í fötubað. Ef einhver vill spara vatn ætti hann að baða sig upp úr fötu. Eina sem þarf er skúringafata, lítil skál til að ausa vatninu yfir sig og tveir þvottapokar. Mér fannst reyndar gott að hafa líka eilítið heitara vatn í minni fötu, bara til að leika mér að því að blanda vatninu og sulla svolítið,“ skrifar hann. „En nú hef ég misst þá gleði, helvítis tæknin hefur aftur lagt undir sig baðherbergið með sínum fábreytileika og niðurdrepandi þægindum,“ skrifar hann að lokum og setur með færslunni mynd af afrísku barni baða sig. Áramót Mest lesið Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Lífið Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Bíó og sjónvarp Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Lífið Opnar sig um augnlokaaðgerðina Lífið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Þetta fengu ráðherrarnir gefins Lífið Var orðið að spurningu um líf og dauða Lífið Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Tónlist Króli og Birta eignuðust lítinn prins Lífið Fleiri fréttir Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Sjá meira