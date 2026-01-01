Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa

Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, segir að hjartaaðgerð sem hann gekkst undir fyrir jól hafi tekist afar vel og að endurhæfing sé nú hafin af fullum krafti. Hann segist hlakka til að mæta aftur til starfa þegar hann hafi náð sér á fullu.
Frá þessu greindi Guðmundur Ingi í færslu á Facebook á síðasta degi nýliðins árs.
Sagt var frá því 9. desember síðastliðinn að Guðmundur Ingi væri kominn í veikindaleyfi þar sem hann þyrfti að gangast undir hjartaaðgerð. Á sama tíma var tilkynnt að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra myndi tímabundið gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra, en þar sem hann fór svo skömmu síðar í feðraorlof tók Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og félags- og húsnæðismálaráðherra, tímabundið við ráðuneytum bæði Eyjólfs og Guðmundar Inga.
Guðmundur Ingi gekkst undir hjartaaðgerðina 18. desember síðastliðinn. Í færslu sinni í gær segist hann óska öllum gleðilegrar hátíðar og þakka fyrir ánægjuleg samskipti og góð kynni á árinu sem var að líða.
„Ég vil jafnframt færa ykkur innilegar þakkir fyrir hlýjar stuðnings- og batakveðjur; þær hafa skipt mig miklu máli og verið mér sannarleg hvatning.
Aðgerðin tókst afar vel og endurhæfing er nú hafin af fullum krafti. Ég horfi bjartsýnn til komandi tíma og hlakka til að mæta aftur til starfa þegar ég hef náð mér að fullu,“ segir í færslunni.
Guðmundur Ingi tók við ráðherraembætti mennta- og barnamála í mars síðastliðnum í kjölfar afsagnar Ásthildar Lóu Þórsdóttur.
