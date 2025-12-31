Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 31. desember 2025 11:34 Hafþór Freyr og Snæbjörg Lóa eru kampakát með tíðindin. Aðsend Hinn tólf ára gamli Hafþór Freyr Jóhannsson er maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar. Hann bjargaði tveggja ára systur sinni frá drukkun þegar hún féll af bryggju um verslunarmannahelgina. Valið var kunngjört í þættinum Reykjavík árdegis á Bylgjunni rétt í þessu. Um tvö þúsund tilnefningar bárust Vísi fyrr í mánuðinum og nokkur fjöldi til viðbótar í símatíma Reykjavík síðdegis. Sjá einnig: Þau eru tilnefnd sem maður ársins Hafþór Freyr, þá ellefu ára gamall, var ásamt móður sinni og tveggja ára systur á veitingastaðnum Beituskúrnum á Neskaupstað þegar hann horfði á eftir systur sinni, Snæbjörgu Lóu, detta fram af bryggjunni á staðnum og ofan í sjó. Hann stökk á eftir systur sinni, synti með hana upp að bryggjunni og kom henni til bjargar. Stoltur af sér Hafþór Freyr og móðir hans, Linda María Emilsdóttir, röktu söguna við þáttastjórnendur í Reykjavík árdegis þegar niðurstöðurnar höfðu verið kunngjörðar. Björgunin átti sér stað á sunnudegi verslunarmannahelgarinnar þegar Linda var að panta mat á þéttsetnum veitingastaðnum. Á meðan leit Hafþór eftir systur sinni. „Svo kom hún til mín hlaupandi við og sagði: Reyndu bara að ná mér! Eða eitthvað svoleiðis, og bara hljóp út í sjó, datt einhvern veginn. Ég varð ótrúlega hræddur, ég veit ekki hvað gerðist en allt í einu bara kallaði ég á einhvern og hoppaði þá út í sjó,“ útskýrir Hafþór Freyr. Hann segist hafa brugðið mjög mikið. „Svo máði ég henni og þá kom fullt af fólki út á bryggjuna. Ég synti með hana í land og þá komu einhverjir og tóku á móti henni og gáfu henni teppi.“ Hafþór segir þau hafa verið í sjónum í um eina til tvær mínútur. Aðspurður segir hann ekki óþægilegt að tala um atburðinn eftir á. „Mér finnst allt í lagi að tala um þetta. Ég er bara stoltur að hafa náð að bjarga henni." Linda María kveðst stolt af syninum fyrir að hafa brugðist skjótt og vel við. „Það er bara ótrúlegt að svona, ungi strákur hafi. bara sýnt svona mikið snarræði, fattað að bregðast svona við og kalla á hjálp og hann hefði ekki getað gert það neitt betur." Fyrri verðlaunahafar: 2009 Edda Heiðrún Backman 2010 Þórður Guðnason 2011 Mugison 2012 Eiríkur Ingi Jóhannsson 2013 Heilbrigðisstarfsmaðurinn 2014 Tómas Guðbjartsson 2015 Þröstur Leó Gunnarsson 2016 Karlalandsliðið í knattspyrnu 2017 Grímur Grímsson 2018 Bára Halldórsdóttir 2019 Björgunarsveitarmaðurinn 2020 Heilbrigðisstarfsmaðurinn 2021 Guðmundur Felix Grétarsson 2022 Haraldur Ingi Þorleifsson 2023 Fannar Jónasson bæjarstjóri í Grindavík 2024 Varnargarðsmenn við Grindavík 