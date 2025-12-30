Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist hafa rætt við Pétur Marteinsson, athafnamann og fyrrverandi knattspyrnumann, um hugsanlegt framboð fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Hann hefur verið orðaður við oddvitasæti. Kristrún segist hafa rætt við fleiri sem íhuga framboð fyrir flokkinn.
Kristrún, sem er formaður Samfylkingarinnar, staðfesti þetta við fjölmiðlamenn er hún gekk inn á ríkisráðsfund klukkan 15 í dag.
„Ég hef heyrt af áhuga hans, mér finnst það bara mjög jákvætt,“ sagði hún.
„Við höfum rætt saman, ég og Pétur, eins og fleiri aðila sem eru að huga að framboði fyrir flokkinn en ég kem ekki beint að þessu vali frekar en grasrót flokksins,“ bætti formaðurinn við.
Pétur Hafliði Marteinsson er fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu en rekur nú meðal annars Kaffihúss Vesturbæjar ásamt sjónvarpsmanninum Gísla Marteini Baldurssyni. Auk þess er hann markaðsstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins OZ Sport.
Í alþingiskosningum 2009 skipaði Pétur níunda sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík norður.
Að svo stöddu er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri eini frambjóðandinn sem hefur formlega lýst því yfir að hún sækist eftir oddvitasæti Samfylkingarinnar í borginni en vinsældir hennar mælast litlar.
Aftur á móti mælist fylgi Samfylkingarinnar 25 prósenta fylgi samkvæmt nýjustu könnun Maskínu, og er því næststærstur á eftir Sjálfstæðisflokknum.
Í fréttum Rúv í vikunni var greint frá því að fólk hefði komið að máli við Pétur vegna hugsanlegs framboðs og hann sagðist þá liggja undir feldi. Viðskiptablaðið segir sínar heimildir herma að Pétur hafi þegar sagt við sína nánustu að hann ætli í framboð og að hann hafi hitt Kristrúnu á Kaffi Vest til að ræða málið.
Fréttastofa hefur ekki náð í Pétur í vikunni.