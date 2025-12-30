Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. desember 2025 10:04 Hinn 53 ára Idris Elba er þekktastur fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Luther og The Wire en hefur einnig leikið í fjölda kvikmynda. Getty Leikarinn Idris Elba er meðal nafna á nýárslista Karls III Bretakonungs yfir þá sem hljóta riddaratign árið 2026. Elba hlýtur titilinn fyrir að vinna markvisst að því að draga úr hnífaburði ungmenna með samtökum sínum, Elba Hope Foundation. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Elba stofnaði Elba Hope Foundation árið 2022 með eiginkonu sinni, kanadísku fyrirsætunni Sabrinu Elba. Samtökin eru alþjóðleg og vinna þvert á landamæri að því að efla ungt fólk gegnum menntum, atvinnu og önnur tækifæri. Frá 2024 hefur Elba barist ötullega fyrir því að draga úr hnífaburði breskra ungmenna með ýmsum leiðum, þar á meðal með takmörkun á sölu hnífa. Hann gaf út í byrjun árs 2024 lagið „Knives Down“ með breska rapparanum DB Maz og í byrjun þessa árs kom út heimildarmyndin Idris Elba: Our Knife Crime Crisis á BBC um stöðu mála. „Ég vona að við getum gert meira til að draga athyglina að mikilvægi stöðugs, praktísks stuðnings fyrir ungt fólk og að ábyrgðinni sem við deilum öll við að hjálpa þeim að finna annan kost en ofbeldi,“ sagði Elba um riddaratignina. Allt í allt eru 1.157 manns á nýárslistanum. Meðal annarra á listanum eru grínistinn Meera Syal, skautahlaupararnir Jayne Torvill og Christopher Dean sem unnu gull á Ólympíuleikunum 1984, hollenski fótboltaþjálfarina Sarina Wiegman sem þjálfaði enska kvennalandsliðið og fyrirliði hennar, Leah Williamson. Bíó og sjónvarp Karl III Bretakonungur Bretland Mest lesið Móðurmorð í blóðugu jólaboði Gagnrýni Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Lífið Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Lífið „Hæ ástin mín, Nýtt í hverjum mánuði á fimmtudaginn, ertu laus?“ Áskorun Melanie Watson er látin Lífið Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Lífið Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Lífið Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Lífið Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Lífið Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Lífið Fleiri fréttir Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Sjá meira