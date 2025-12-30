Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar mótmælir harðlega áformum stjórnvalda um að falla frá reglum og lögum um samsköttun hjóna og sambúðarfólks.
Á næsta ári fellur út heimild hjóna og sambúðaraðila til að samnýta annað og þriðja þrep, í þeim tilvikum þegar annar aðilinn er með tekjuskattsstofn í þriðja þrepi en hinn ekki.
Í tilkynningu frá félaginu kemur fram að aðalfundur félagsins hafi verið haldinn í gær og að á fundinum hafi komið fram megn óánægja hafi komið fram á aðalfundi með þessa ákvörðun stjórnvalda um að falla frá lögum um samsköttun hjóna og sambúðarfólks. Á fundinum var því samþykkt að senda frá félaginu ályktun.
Í ályktuninni er jafnframt minnt á að sjómannaafslátturinn hafi verið tekinn af að fullu árið 2013.
„Áfram skal haldið, nú skal aftur höggvið í sama knérunn gagnvart sjómönnum,“ segir í ályktuninni.
Að lokum hvetur aðalfundur samtakanna samtök sjómanna til að berjast fyrir því að stjórnvöld falli frá boðuðum breytingum á samsköttun hjóna og sambúðarfólks.
„Annað kemur ekki til greina,“ segir að lokum.